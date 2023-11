Vékási Tamás: az áfa csökkentése nem időszerű Magyarországon

számosságát tekintve az adózók döntő többségének nem fog változni az adókötelezettsége a globális minimumadó bevezetése miatt. Egy nagyon összetett és robusztus szabályozásról van szó. Az érintett cégcsoportoknak, amelyeknek a forgalma az elmúlt 4 évből legalább kétszer meghaladta a 750 millió eurót, egy teljesen új szabályrendszerrel kell megismerkedniük, a bevezetés pedig minden kétséget kizáróan jelentős adminisztrációs terhet jelent számukra - mondta a Portfolio-nak Vékási Tamás. Az EY Magyarország most kinevezett vezérigazgatója szerint a hazai adópolitika tudatosan a fogyasztást terhelő adókat helyezte előtérbe a jövedelmet terhelő adókkal szemben. Az adóbevételek döntő része is egyértelműen a forgalmi adók oldaláról érkezik. Bár a forgalmi adók és különösen az áfa kulcs csökkentése forgalom növekedéssel is járhat, a jelenlegi költségvetési helyzetben ez nem időszerű - vélekedett.

A globális minimumadóhoz való csatlakozás milyen hatással jár Magyarországra nézve?

Biztos vagyok benne, hogy a magyar gazdaság megőrzi a nemzetközi versenyképességét. A kormányzat rengeteget tett azért, hogy a hazai szabályozás a lehető legkedvezőbb legyen a Magyarországon működő cégeknek. Ennek köszönhető, hogy a társasági adót, a helyi iparűzési adót, az ún. Robin Hood-adót, illetve az innovációs járulékot is „lefedett adónak” minősíti a szabályozás. Amennyiben az effektív adókulcs még így is meghaladja az elvárt 15 százalékos mértéket, még további tervezési lehetőségek is adottak a multinacionális cégcsoportok számára. A társasági adó is több ponton módosul a globális minimumadó miatt. Megjelenik egy új K+F-kedvezmény, nő a maximálisan igénybe vehető energiahatékonysági és a fejlesztési támogatások mértéke.

Felkészültek-e a magyar vállalatok a globális minimumadóra? Mekkora terhet jelent ez számukra?

Azt fontos tisztázni, hogy számosságát tekintve az adózók döntő többségének nem fog változni az adókötelezettsége a globális minimumadó bevezetése miatt. Egy nagyon összetett és robusztus szabályozásról van szó. Az érintett cégcsoportoknak, amelyeknek a forgalma az elmúlt 4 évből legalább kétszer meghaladta a 750 millió eurót, egy teljesen új szabályrendszerrel kell megismerkedniük, a bevezetés pedig minden kétséget kizáróan jelentős adminisztrációs terhet jelent számukra. Néhány napja volt az éves, az adóváltozásokat bemutató konferenciánk, ahol arról is megkérdeztük a több mint 240 jelenlévő ügyfelünket, hogy mi foglalkoztatja őket most a minimumadó kapcsán. A válaszok többsége az effektív adókulcs pontos számítására érkezett, de számomra nem kérdés, hogy ahogy haladunk előre az időben, egyre több értelmezési kérdés fog felmerülni és kiemelt jelentősége lesz annak, hogy milyen átmeneti szabályok és adminisztratív könnyítések vonatkozhatnak rájuk.

Milyen intézkedések segíthetnek egy olyan gazdasági helyzetben – az adózás oldaláról –, amikor az adóbevételek elmaradnak a tervezettől, miközben a gazdaság sem növekszik?

2010 óta egyértelműek az adópolitikai irányai. Kiemelt cél a beruházások ösztönzése és a gazdaság fehérítése, mindezt úgy, hogy lehetőleg az egyre kevesebb adónem, egyre kisebb adminisztrációs terhet jelentsen a vállalkozások számára. Ezek azok a sarokkövek, amelyektől véleményem szerint nem szabad eltérni. Természetes, hogy átmenetileg szükséges lehet olyan intézkedések bevezetésére, amik a költségvetést támogatják, mint például az extraprofit adók, de hosszú távon ezek sem változtathatnak a kijelölt irányokon. Erre jó példa egyébként a globális minimumadó bevezetése is, ahol bár érkezett egy új adónem, ami rengeteg plusz adminisztrációval is jár majd, de mindent megtett a kormányzat azért, hogy a gazdaság nemzetközi versenyképességét megőrizze és a beruházásokat támogassa.

Lehetne, illetve érdemes lenne-e csökkenteni az áfát ebben a helyzetben?

A hazai adópolitika tudatosan a fogyasztást terhelő adókat helyezte előtérbe a jövedelmet terhelő adókkal szemben. Az adóbevételek döntő része is egyértelműen a forgalmi adók oldaláról érkezik. Bár a forgalmi adók és különösen az áfa kulcs csökkentése forgalom növekedéssel is járhat, a jelenlegi költségvetési helyzetben ez nem időszerű. Most a cél a hatékony adóbeszedés, a gazdaság további fehérítése és az adózók támogatása. 2024-től jön az e-Áfa, vagyis a NAV elkészíti és kiajánlja a vállalkozói áfabevallások tervezeteit, majd jön az e-nyugta is.

Idén nagyobb lesz a költségvetési hiány, mint a kormány eredetileg tervezte, részben épp az áfabevételek rossz teljesítménye miatt. Ilyenkor az adóemelések vagy az adócsökkentések tudnák inkább helyre billenteni az egyensúlyt?

Az adópolitikai irányai több mint 10 éve változatlanok. Ebben az időszakban több sokkhatás is érte a gazdaságot, kezdve a koronavírus-járványtól egészen a háborúk hatásáig. A kormányzati intézkedésekből és a mostani adócsomagból az tűnik ki, hogy ezeken az irányokon nem terveznek változtatni, és a jövőben is forgalmi, valamint a fogyasztási típusú adók felelnek majd elsősorban a költségvetés biztosításáért. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy folyamatosak azok a digitalizációs fejlesztések, amik lehetővé teszik, hogy évről-évre jelentős mértékben csökkenjen az adóelkerülés Magyarországon és ezzel együtt növekedjen a beszedett adók mértéke.

Ahogy említette, Magyarországon jelentősen eltolódott az adóztatás a fogyasztás irányába. Érdemes-e változtatni ezen, hogy a jövőben ne okozzon olyan nagy kiesést a költségvetés számára adott esetben az, ha visszaesik a lakossági fogyasztás?

Meglátásom szerint az adópolitikai irányain most nem szabad változtatni. Beigazolódott az, hogy a gazdaság kifehérítése jelentős plusz adóbevételt jelent, amely lehetővé tette például a személyi jövedelemadó csökkentését és jelentős kedvezmények bevezetését, amelyek további fogyasztást és forgalmat tudnak generálni. Természetes, hogy krízishelyzetekben a fogyasztás átmenetileg visszaesik. Jelenleg is ezt látjuk. A gazdaság viszont időközben egyértelműen fehéredett. Az úgynevezett áfarés (az elméleti áfa kiesés szintje) 4,4%-ra csökkent Magyarországon a korábban kalkulált több mint 20% feletti arányról. Ez egy óriási fejlődés, ami nem csak régiós, de uniós szinten is kimagasló eredmény. Az e-Áfa és az e-Nyugta projektek következtében ráadásul ez a mutató várhatóan még tovább fog javulni.

Könnyen lehet, hogy az idei költségvetési elcsúszás miatt újabb adók érkeznek Magyarországon. Mennyire szoktak hozzá a vállalatok ahhoz, hogy az elmúlt pár évben nem csak egy adócsomag, hanem akár év végi adókivetések, adóemelések is érkeztek, rendeletek formájában?

1997 óta dolgozom az EY adócsapatában. Irányítottam a cégünk indirekt adóosztályát Szlovéniában, a globális áfa/forgalmi adó csapatot az USA-ban, ma vezérigazgatói teendőim mellett is ellátom az EY Magyarország adó- és jogi tanácsadással foglalkozó üzletágának vezetését, de a karrierem során mindig egyértelmű volt a gazdálkodók elvárása az adóváltozások tekintetében: kiszámítható gazdasági környezet biztosítása, fokozatosság és arányosság. Az adópolitika ezen elemei kiemelten fontosak a gazdasági szereplők befektetési döntései során. Önmagában az adószabályok finomhangolása nem gond, ha megfelelő felkészülési idő is biztosított. A befektetések támogatása és a munkahelyek megőrzése viszont krízishelyzetben határozott és gyors kormányzati reakciót igényel. Az elmúlt időszakban több ilyen intézkedést láthattunk. Ezek természetesen a kiszámíthatóság már említett elvével szemben állnak, viszont azt látjuk, hogy minden ország megpróbál saját maga választ találni és reagálni, így ezzel nem vagyunk egyedül.

A nehéz költségvetési helyzetben gyakran elhangzik, hogy „fizessenek a gazdagok”, illetve olykor az ingatlanadó ötlete is felmerül. Ezek jó ötletnek bizonyulhatnak?

Az adópolitika kiszámíthatóságát alapvetően megkérdőjelezné, ha az eddigi forgalmi adó fókusz eltolódna a jövedelem és vagyon adóztatása irányába. Abban mindenképpen egyetértek, hogy érdemi vitát lehet folytatni több adózási kérdésben, esetleges további adóösszevonásokról. Ahogy említettem, legfontosabbnak a megfelelő, hosszú távú stratégiát és annak a konzekvens, eredményes kivitelezését tartom.

Mennyire befolyásolja Magyarország versenyképességét a rendeleti kormányzás, és az adók ezen keresztüli kivetése/emelése?

Magyarországé a világ egyik legversenyképesebb adórendszere. 2022-ben hat helyet előre lépve az előző évhez képest, a hetedik helyen végeztünk a vizsgált 38 OECD-ország közül a Tax Foundation által minden évben megjelentetett nemzetközi adó-versenyképességi rangsorban. Olyan országokat előzünk meg, mint Németország, Ausztria és az Egyesült Államok. Ebben jelentős szerepe van az OECD országok között legalacsonyabbnak számító társasági adónak (9%) ami azt gondolom, hogy a globális minimumadó bevezetését követően továbbra is az előnyünkre lesz írható. Az egységes személyi jövedelemadó rendszerét szintén pozitívumként tartja számon a felmérés.

Sokak szerint az ágazati különadók rontják a beruházási klímát, miközben a cégek igyekeznek tovább hárítani ezeket. Mit gondol, mit kellene tenni a különadókkal?

Tudatában kell lenni, hogy ezeket a szükség hozta, mint ideiglenes intézkedések. Bízzunk benne, hogy nem éri a nemzetgazdaságot újabb sokk, és akkor ezeket végre ki lehet vezetni.

Lendületet vehet-e jövőre a magyar gazdaság, vagy inkább még az infláció letörése és a költségvetés rendbetétele lesz-e inkább napirenden?

Az infláció idén januárban 25,7 százalékon tetőzött, októberben már „csak” 9,9 százalék volt. Én abban bízom, hogy ezt a lendületet tartani tudja a gazdaság és stabil növekedési pályára állunk. Az elmúlt negyedév végre már ismét GDP javulást mutat. A stabil költségvetés a gazdaság minden szereplőjének elemi érdeke.

