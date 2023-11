10-15 centi hó? Itt a térkép, mutatjuk, hol fog havazni

Vasárnap éjfél után nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon előfordulhat néhol kisebb havazás, havas eső, ónos eső. Hétfő éjjel egy mediterrán ciklon érkezik, és az ország északi és északkeleti részein több centi hó hullhat.

Időjárás vasárnap este

Késő estig felhőátvonulások várhatók hózáporokkal, majd éjfél után nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet.

Akkor a Dunántúlon előfordulhat néhol kisebb havazás, havas eső, ónos eső.

A légmozgás mindenütt mérséklődik, csak időnként élénkül meg az északnyugati, később a délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -8 és 0 fok között alakul, de a szélvédett fagyzugokban hidegebb is lehet.

Időjárás hétfőn - Havazás Magyarországon

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, délelőtt lehet szakadozottabb, vékonyabb a felhőzet. Napközben helyenként, estétől nagyobb területen várható csapadék: hazánk északkeleti felén-harmadán hó, havas eső, máshol eső valószínű. Többfelé megélénkül a délnyugati, déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +8 fok között alakul.

Hol fog havazni hétfő éjjel? Mennyi hó várható Magyarországon?

Az Időkép közzétette térképét, amely szerint hétfő éjjel mediterrán ciklon érkezik, így északon és északkeleten

több centi hó hullhat.

Kép forrása: Időkép

Időjárás kedden - Hó Magyarországon

Jobbára borult időre számíthatunk sokfelé csapadékkal, egyes részeken kiadós mennyiség is hullhat. Döntőrészt eső várható, de kiemelten az Északi-középhegység, Észak-Alföld térségében

havas eső, hó valószínű, helyenként megmaradó hóréteg is kialakulhat.

Napközben a csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé helyeződik, és késő délutántól, estétől a felhőzet is elkezd vékonyodni, szakadozni. A déli, majd az északnyugati szél több helyen megerősödik, az Észak-Dunántúlon viharos lökések is lehetnek. Hajnalra általában -1, +5 fok közé hűl le a levegő, de az északkeleti szélvédett, fagyzugos vidékeken ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk. Kora délután -1, +7 fok várható, északkeleten lesz hidegebb.

Címlapkép forrása: Getty Images