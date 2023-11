Naivitás azt hinni, hogy olcsóbb lehet az egynapos matrica

Az elmúlt napokban felkorbácsolódtak a kedélyek az egynapos autópálya-matricával kapcsolatban, miután kiderült, hogy a magyar kormány a lehető legmagasabb összeget, 5150 forintot kéri érte ezzel pedig még több szomszédos országénál is drágább lesz ez a jogosultság.

Az egynapos autópálya-matricát mindenhol be kell vezetni az Európai Unióban legkésőbb 2024. március 25-ig. Ennek célja, hogy aki átutazik egy országon, annak ne kelljen egyhetes vagy tíznapos jogosultságot vásárolnia. Nagyot spórolni ugyanakkor nem lehet, ugyanis az úgynevezett Eurovignetta irányelv úgy rendelkezik, hogy ennek a matricának az ára nem lehet magasabb, mint az éves jogosultság árának 9 százaléka.

Magyarország ezt maximálisan kihasználta, ugyanis az 57 260 forintnak (ennyi lesz 2024-ben egy D1 kategóriájú e-matrica) a 9 százaléka 5153 forint, az összegeket pedig tízesre kerekítve határozzák meg.

Ezzel szemben Ausztriában 8,6 eurót kérnek az egynapos matricáért, amely alig 3300 forint. Az atv.hu arról írt, hogy az autósok fel vannak háborodva a magas díj láttán. Erre már reagált Lázár János, építési és közlekedési miniszter is, aki szerint jobb lenne, ha a választópolgárok inkább a tömegközlekedést preferálnák, ezért választották a közösségi szabályozáson belül a legmagasabb díjtételeket, amit az uniós szabályozás előírt.

Naivitás volt azt hinni, hogy az egynapos matrica lényegesen olcsóbb lesz mint a 10 napos

- mondta a Portfolio kérdésére Kovács Kázmér ügyvéd, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke.

A szakember megérti, hogy azoknak akik ritkán ülnek autóba csalódás lehet ez a magas ár, de alapvetően ez a matrica a tranzitforgalomnak szól. A magyar autósok túlnyomó többségének továbbra is a 10 napos, vagy éppen a megyei jogosultság éri meg.

Korábban, amikor felmerült az egynapos matrica bevezetésének lehetősége Kovács Kázmér úgy vélte, hogy ez visszalépést jelenthet a megtett úttal arányos rendszer felé. Azért nevezte akkor visszalépésnek ezt a megoldást, mert egy eseti fizetési kötelezettség miatt sokan dönthetnének úgy, hogy inkább elkerülik a fizetős szakaszokat és megnőne a forgalom a lakott területen belül.

A jelenlegi szabályokkal bevezetett egynapos matrica azonban ilyen veszélyt nem rejt magában. Ez nem jelenti azt, hogy Magyarország elvetné az időalapú elszámolási rendszert, most csak eleget tesz egy uniós kötelezettségnek - magyarázta Kovács Kázmér. (A megtett úttal arányos fizetési rendszer csak a teherautókat és jövő februártól a buszokat érinti, egyelőre nem merült fel, hogy a kormány ezt kiterjesztené a kisebb járművekre is - a szerk.)

Lázár János felvetését - amely szerint többen ülhetnek majd tömegközlekedési eszközökre ha drága a matrica - Kovács Kázmér nem tartja logikátlannak, de nem nem gondolja, hogy ennek a hazai közlekedésben nagy jelentősége lenne. A cél, hogy minél több ember használja a pályákat a mellékutak helyett - tette hozzá.

Az egynapos matricától úgy tűnik, sok autós csodát várt. Azt remélhették, hogy eseti használatnál érdemben tudnak spórolni a 10 naposhoz képest. Ezeket a reményeket hűtötte le a kormány döntése. Lázár János víziója, hogy többen ülnek majd buszra és vonatra az autó helyett már csak azért is furcsa, mert lényegében nem történt más, mint hogy bekerült egy új, nagyon rossz ár-érték arányú elem a rendszerbe. Akik eddig is megvették a 10 napos matricát például egy hétvégi kiruccanásra, azok ezután is megveszik majd, akiknek meg eddig is sok volt, azoknak 2024-ben is sok lesz ez az összeg.

A 2024-es e-matrica díjak az egynapos mellett 10 napos Havi Éves Megyei D1M 3 200 Ft 5 180 Ft 57 260 Ft 6 660 Ft D1 6 400 Ft 10 360 Ft 57 260 Ft 6 660 Ft D2 9 310 Ft 14 670 Ft 81 280 Ft 13 330 Ft U 6 400 Ft 10 360 Ft 57 260 Ft 6 660 Ft

Címlapkép forrása: Getty Images