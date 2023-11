Fontos uniós bejelentések lesznek ma Kijevben

Az orosz-ukrán háború kitörése óta először látogat ma Kijevbe Werner Hoyer, az Európai Beruházási Bank elnöke és fontos pénzügyi bejelentéseket tesz – tudta meg a Politico. Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke is az ukrán fővárosba látogat ma, hogy politikai támogatást adjon a magyar vétófenyegetés árnyékában arra, hogy Ukrajnával a decemberi EU-csúcson megkezdődhessenek majd a csatlakozási tárgyalások. Emellett arról is beszél majd, hogy az uniós intézményekben lefoglalt orosz vagyonokat hogyan tudják az ukrajnai újjáépítésre fordítani.

Werner Hoyer és az Európai Beruházási Bank alelnöke, Teresa Czerwińska ma egy új finanszírozási csomagot fognak bejelenteni Kijevben, amelynek keretében számos újjáépítési projektet fognak támogatni a bank speciális, az EU Ukrajnáért Alapjából, amelyet az uniós országok és a Bizottság hozzájárulásaiból finanszíroznak.

Ez a látogatás - Oroszország Ukrajna, az ukrán állampolgárok és az infrastruktúra elleni folyamatos inváziója és támadásai mellett – egy emlékeztető a rendíthetetlen támogatásunkra ... az EU bankja szilárdan Ukrajna mellett áll

- hangsúlyozta Hoyer a Playbooknak adott írásbeli nyilatkozatában.

Hoyer a mai kijevi látogatás során felavatja a bank új regionális központját, amely az EU kijevi küldöttségének irodájában kap helyet. "Az Euromajdan-tüntetések 10. évfordulója után a mai avatás ... lehetővé teszi, hogy tovább segítsük az ország újjáépítését és kísérjük az európai úton" – tette hozzá.

Vera Jourová európai bizottsági alelnök is Kijevbe látogat ma, a lap szerint azért, hogy „megmutassa Brüsszel folyamatos politikai támogatását az ország iránt akkor, amikor az EU Ukrajna-politikáját Orbán Viktor magyar vezető veszélyezteti”. Ezzel arra utal a lap, hogy a decemberi EU-csúcson terveznek arról dönteni az állam- és kormányfők, hogy megkezdik a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. A magyar kormányfő azonban azzal fenyegetőzött, hogy megakadályoz minden, az EU bővítéséről szóló döntést, illetve az EU Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatási alapját is, amely az elkövetkező évekre biztosítaná az uniós támogatást Kijev számára.

Jourová ma megbeszélést folytat a "bővítésről" ukrán kollégáival, de találkozik ukrán korrupcióellenes tisztviselőkkel is - mivel a korrupció elleni küzdelem Brüsszel egyik legfontosabb előfeltétele a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez. Az is lényeges, hogy Jourová az orosz vagyonok elkobzására irányuló erőfeszítésekről is beszélni fog, hogy Moszkva kénytelen legyen fizetni az ország újjáépítési költségeinek legalább egy részét.

Közben ma Budapesten is fontos találkozóra kerül sor, ugyanis Charles Michel, az Európai Tanács elnöke látogat Orbán Viktor kormányfőhöz, hogy az uniós költségvetés félidei felülvizsgálatáról és az ukrajnai csatlakozási tárgyalások megkezdéséről egyeztessen a kulcsfontosságú december közepi EU-csúcs előtt. A magyar kormányfő előzőleg egy levélben azt szorgalmazta, hogy a decemberi EU-csúcson előbb tartsanak egy stratégiai egyeztetést az ukrajnai helyzetről és a kilátásokról, és csak ezt követően köteleződjön el pénzügyileg és a csatlakozási tárgyalások megkezdése terén az EU. Erről bővebben itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 11. 24. Budapesten találkozik Orbán Viktorral az Európai Tanács elnöke

Brüsszelben ma az EU külügyminiszterek tanácsülésére kerül sor, amelyen a 12. uniós oroszellenes szankciós csomagról tárgyalnak. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ülésre tartva hétfő reggel rövid videóüzenetében ismét bírálta azt, hogy anélkül tervez újabb szankciós csomagot elfogadni az EU, hogy az eddigi csomagok átfogó hatását értékelnék, illetve a lépések versenyképességi hátrányt okoznak az uniónak.

Címlapkép forrása: Shutterstock