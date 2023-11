Hamarosan megszólal Varga Mihály

Kedden 8:30-kor veszi kezdetét Varga Mihály pénzügyminiszter meghallgatása a parlament költségvetési bizottságában. Az idei költségvetés rendkívül nehéz helyzete, az áfabevételek elmaradása, a Prémium Magyar Állampapír kamatozásának átalakítása, a 2024-es büdzsé komor kilátásai, valamint a Budapest Airport megvásárlása okozta pótlólagos finanszírozási igény különös aktualitást adnak megszólalásának. Az eseményről élőben tudósítunk.

Az elmúlt hetekben és hónapokban a figyelem középpontjában állt és áll azóta is a 2023-as költségvetés. A megjelenő részletes adatok és elemzések egyre inkább azt a képet erősítik, hogy az októberben 5,2%-ra emelt hiánycél is nehezen teljesülhet pótlólagos intézkedések nélkül. Az MVM váratlan bejelentése, miszerint 309 milliárd forintban fizet be az államnak osztalékelőleget, szintén arra utal, hogy nincs minden rendben a büdzsével, és kellenek a plusz források, már csak amiatt is, mert közben a kormány közben gőzerővel dolgozik a Budapest Airport megvásárlásához szükséges pénz előteremtésén (Erste Bankban fennálló részesedés eladása, a VIG Biztosítóban fennálló tulajdonrészének csökkentése, látványos méretű aukciós forrásbevonások az állam részéről).

De lakossági befektetők tömegeit érdekli az is, hogy a kormány miket tervez még a Prémium Magyar Állampapírok terén.

Közben az sem mellékes, hogy a miniszter mit gondol a magyar gazdaság idei és jövő évi kilátásairól, főleg annak fényében, hogy a legújabb hivatalos kormányzati várakozás már 2023-as recesszióról szól.

