Itt a friss térkép: jön a hó, mutatjuk, hol lesz fehér a táj

Ciklon csapadékrendszere érkezett fölénk - közölte időjárás-jelentésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. Előrejelzésük szerint északkeleten is fokozatosan zsugorodik a havazás területi kiterjedése, ott is egyre több helyen vegyes halmazállapotú csapadék, majd eső váltja fel a havat. Mutatjuk, mikor fog havazni, hol lesz hó Magyarországon, és mennyi hó várható.

Időjárás kedden - Havazás Magyarországon

Ciklon csapadékrendszere érkezett fölénk, amelyből nagyobbrészt esőre készülhetünk. Északkeleten is fokozatosan zsugorodik a havazás területi kiterjedése, ott is egyre több helyen vegyes halmazállapotú csapadék (havas eső, fagyott eső, esetleg átmeneti ónos eső), majd eső váltja fel a havat. Legtovább a lilával jelölt területeken havazhat (Észak-Borsod, Északi-középhegység magasabb részei), arrafelé alakulhat ki nagyobb eséllyel vastagabb vizes, tapadó hóréteg

- írta reggeli időjárás-előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Délután nyugat felől elkezd szakadozni a felhőzet, ezzel összhangban a tartós csapadék is egyre többfelé szűnik meg - estefelé ugyanakkor záporok sodródhatnak be a Dunántúl fölé. Délelőtt még főleg az Alföldön lesz élénk a délies szél, majd az északnyugatira forduló szelet estétől erős, helyenként viharos széllökések kísérik (narancssárgával jelölt terület). A hőmérséklet 0 és +9 fok között valószínű, északkeleten lesz a leghidegebb

- tették hozzá.

Hol fog havazni kedden? Mennyi hó várható Magyarországon?

Több centi hó hullhat északon - közölte térképét az Időkép. A hótérkép szerint az Északi-középhegység egyes részein akár 15-20 centis hóvastagság is lehet.

Kép forrása: Időkép

Időjárás szerdán - Hó Magyarországon

Az OMSZ időjárás-előrejelzése szerint szerdán a nap nagyobb részében többnyire borult lesz az ég, és szinte országszerte várható csapadék, döntően eső.

Várhatóan északkeleten is fokozatosan szűkül a havazás területi kiterjedése, és ott is egyre több helyen válthat vegyes halmazállapotba

(havas eső, fagyott eső, esetleg átmeneti ónos eső), majd esőbe a csapadék - legtovább Észak-Borsodban és az Északi-középhegység magasabban fekvő tájain havazhat.

Délután nyugat felől egyre többfelé válik szakadozottabbá a felhőzet, és szűnik meg a tartós csapadék, ugyanakkor estefelé a Dunántúl fölé záporok sodródhatnak be északnyugati irányból. Délkeleten reggel, délelőtt néhol erős lökések is kísérhetik a délies irányú szelet, amely napközben egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és késő délutántól, estétől a Dunántúlon nagy területen megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul, a fagypont körüli csúcsértékekre északkeleten van kilátás.

Címlapkép forrása: Getty Images