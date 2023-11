Romló kilátások a német munkaerőpiacon

Németországban csökkent a vállalatok foglalkoztatási hajlandósága novemberben a müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézetének felmérése szerint.

Az ifo intézet (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) honlapján kedden közzétett összefoglaló alapján a német vállalatok új munkavállalók felvételével szembeni hozzáállását számszerűsítő mutató, az ifo "foglalkoztatási barométere" 95,9 pontra csökkent novemberben az októberi 96,2 pontról. Ezzel az indikátor továbbra is nagyon közel van a szeptemberben elért két és fél éves mélypontot jelentő 95,8 ponthoz.

"Mivel a fellendülés szilárd alapja még nem látható, a vállalatok halogatják a munkaerőfelvételt" - nyilatkozta Klaus Wohlrabe, az ifo felmérésekért felelős vezetője, megjegyezve, hogy "számos vállalat továbbra is panaszkodik az új megrendelések hiánya miatt".

Az ifo felmérése szerint a német feldolgozóipar foglalkoztatási barométere ugyan hét hónap folyamatos csökkenés után ismét emelkedett novemberben, azonban továbbra is negatív tartományban van, ami azt jelenti, hogy az új megrendelések hiánya miatt az iparban számos vállalat arra készül Németországban, hogy kevesebb munkaerővel kell majd beérnie. Ez különösen igaz az energiaintenzív iparágakra. Valamelyest javult a barométer a német kereskedelemben is, a német kiskereskedők azonban továbbra is nagy elővigyázatossággal töltik be az üres állásokat. A német szolgáltatóipari szektor is kisebb keresletet támaszt a munkaerőpiacon, a foglalkoztatási létszámnövekedés enyhén pozitív tendenciája lassulást mutatott novemberben. A német építőiparban ugyanakkor több mint 13 éve, 2010 augusztusa óta a legalacsonyabb szintre esett az ifo foglalkoztatási barométere novemberben.

