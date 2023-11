Varga Mihály elmondta, mi most a kormány legfontosabb feladata

Kedden 8:30-kor vette kezdetét Varga Mihály pénzügyminiszter meghallgatása a parlament költségvetési bizottságában. Az idei költségvetés rendkívül nehéz helyzete, az áfabevételek elmaradása, a Prémium Magyar Állampapír kamatozásának átalakítása, a 2024-es büdzsé komor kilátásai, valamint a Budapest Airport megvásárlása okozta pótlólagos finanszírozási igény különös aktualitást adnak a megszólalásának. A tárcavezető felvezető beszédében azt hangoztatta, hogy az idei költségvetési hiánycélt külső okok miatt kellett emelni. Kiemelte továbbá, hogy a kamatemelések miatt jelentősen megemelkedtek az állam kamatkiadásai.

Varga Mihály összefoglalta a költségvetési folyamatokat

Nem sokkal fél 9 után el is kezdődött a miniszter meghallgatása. Van mit tennünk a költségvetést illetően - kezdte beszédét a tárcavezető, aki célzottan a költségvetés helyzetéről adott egy rövid képet.

Emlékeztetett 2022 tavaszán fogadták el a 2023-as költségvetést, az akkori makrogazdasági pálya 4,1%-os növekedéssel és 4,2%-os inflációval számolt. A nyersanyagárak, élelmiszerárak emelkedése miatt az infláció mértéke módosult, közben viszont a gazdasági növekedés lényegesen alacsonyabb lett. Ezt felismerve a kormány már 2022 telén átdolgozta az idei költségvetést - fogalmazott.

A tervezettnél alacsonyabb növekedést és magasabb inflációt jeleznek az idei számok. Ez hatással van a költségvetésre, a nyugdíj és kamatkiadásokra - vázolta Varga Mihály.

Magas szinten történik a magyar államadósság finanszírozása, a GDP 4%-a lehet idén - ismertette. Szerinte a kamatemelések jelentősen megnövelték az állam kamatkiadásait.

Emellett az EU-forrásokat visszatartják - húzta alá. Ezek a kedvezőtlen folyamatok vezettek oda, hogy ősszel a kormány emelte a hiánycélt.

Hosszú vita lehetne arról, hogy ilyenkor megszorító intézkedésekről kell-e dönteni, vagy a hiánycélt kell-e emelni. Recessziós időszakban nem lehet kiigazításról dönteni - ismertette.

Felidézte azt is, hogy tavaly év végén stratégiai gáztartalékot vásárolt a kormány, ami a GDP 1,2%-ának megfelelő kiadást jelent. Emellett stabilizációs intézkedésekről is döntött a tavalyi büdzsét illetően, extraprofitadók, beruházások elhalasztása. De nem tett akkor sem megszorító intézkedéseket a kormány - hangoztatta.

Az év végére 70% körül lehet a GDP-arányos adósságráta - jelezte.



Elismerte azt is, hogy idén 4 negyedéven át tartott a technikai recesszió, mindezek közepette a családtámogatások fennmaradtak, a CSOK pedig kiegészül a CSOK Plusz konstrukcióval jövő évtől.

A költségvetés jövőre is biztosítja a forrásokat az állami béremelésekre, valamint az inflációkövető nyugdíjemelésre és a 13. havi nyugdíj kifizetésre - sorolta. Hozzátette továbbá, hogy a GDP 2%-át fordítja az állam védelmi kiadásokra.

Beszédét azzal zárta, hogy a minimálbérre és garantált bérminimumra vonatkozóan született egy bérmegállapodás a napokban és ennek a fedezetét a kormány biztosítani fogja a költségvetésben. Eredetileg a kormány bruttó 10,3%-os növekedéssel számolt a kormány a bérek tekintetében, ennél magasabb emelés valósult meg szerinte a mostani megállapodással, de a költségvetést emiatt nem kell módosítani.

Kérdések és válaszok

Az elmúlt években jelentős fogyasztásbővülés történt, a reálbérek növekedése hajtotta ezt - válaszolta egy ellenzéki képviselő kérdésére Varga Mihály. Az elmúlt 10 év fogyasztásbővülése olyan nagy volt, hogy nem volt ilyenre példa az elmúlt 100 évben - ismertette.

Szerinte jövőre újra érdemi fogyasztásbővülés jöhet a magyar háztartásoknál. A román gazdasággal való összevetést elhárította, mert ő a magyar gazdasági folyamatokért felel.

A legfontosabb kérdés a demográfiai helyzet javítása a kormány előtt

- fejtette ki egy másik felvetésre válaszolva, majd felidézte a kormány családtámogató lépéseit. Ide sorolta a lakásfelújítási támogatást is, ami a tavaly év végéig volt érvényben. A családi adókedvezményeket időről időre felül kell vizsgálni - ismerte el a valorizációs felvetésre a miniszter.

A pénzintézetek magas nyeresége összefüggésben van a magas kamatokkal. Sokkal hasznosabb lenne, ha kedvező hozamkörnyezet segítené a lakossági fogyasztás és beruházások bővülését - mondta.

Magas kamatszintünk van, a bankok magas nyeresége ezzel függ össze.

A bankok kényelmes helyzetben vannak, mert a jegybanki kamatok vonzóak számukra. De így működik a monetáris transzmisszió

- magyarázta.

Az Európai Unió károkat okoz azzal a magyar gazdaságnak, hogy visszatartja az országnak járó forrásokat - emelte ki. Emlékeztetett: a helyreállítási forrásokat 2026 végéig lehet felhasználni, vagyis ha megérkezik a forrás, akkor kevés ideje marad majd a kormánynak azt elkölteni.

További kihívás az előfinanszírozás, 1000 milliárd forint felett van az az összeg, amit a magyar állam a nemzeti költségvetésből előfinanszíroz - jelezte, hogy mit okoz még a gyakorlatban az EU-források elmaradása. Örömmel vette a legutóbbi hírt, hogy a jövő év elején az állam megkapja a támogatás egy részét.

Akkor hisszük, amikor már látjuk - jelezte óvatos optimizmusát a legutóbbi bizottsági döntés kapcsán.

Mi zajlik a költségvetésben?

Az elmúlt hetekben és hónapokban a figyelem középpontjában állt és áll azóta is a 2023-as költségvetés. A megjelenő részletes adatok és elemzések egyre inkább azt a képet erősítik, hogy az októberben 5,2%-ra emelt hiánycél is nehezen teljesülhet pótlólagos intézkedések nélkül. Az MVM váratlan bejelentése, miszerint 309 milliárd forintban fizet be az államnak osztalékelőleget, szintén arra utal, hogy nincs minden rendben a büdzsével, és kellenek a plusz források, már csak amiatt is, mert közben a kormány közben gőzerővel dolgozik a Budapest Airport megvásárlásához szükséges pénz előteremtésén (Erste Bankban fennálló részesedés eladása, a VIG Biztosítóban fennálló tulajdonrészének csökkentése, látványos méretű aukciós forrásbevonások az állam részéről).

De lakossági befektetők tömegeit érdekli az is, hogy a kormány miket tervez még a Prémium Magyar Állampapírok terén.

Közben az sem mellékes, hogy a miniszter mit gondol a magyar gazdaság idei és jövő évi kilátásairól, főleg annak fényében, hogy a legújabb hivatalos kormányzati várakozás már 2023-as recesszióról szól.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Tamás