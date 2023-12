Halálos lehet a koronavírus az idősekre, de Magyarországon nem érhetők el a legújabb oltások

Magyarországon egyelőre nem elérhetők a legújabb Covid-vakcinák, amelyek már az Egyesült Államokban és több európai országban is megkapták a szükséges engedélyt – mondta az InfoRádióban az ELTE Természettudományi Karának dékánja. Kacskovics Imre immunológus abban bízik, hogy hozzánk is mielőbb megérkeznek ezek a védőoltások, az időseknek azonban addig is érdemes kérniük a rendelkezésre álló vakcinákat.

Az Európai Bizottság november elején engedélyezte a Novavax által kifejlesztett Nuvaxovid XBB.1.5 nevű koronavírus elleni módosított oltóanyagának alkalmazását az Európai Unióban. Még korábban, szeptemberben pedig két másik – a BioNTech és a Pfizer gyógyszergyár, továbbá a Moderna cég által kifejlesztett – új vakcina alkalmazását is jóváhagyta. A Novavax oltóanyaga az első fehérjealapú adaptált vakcina, amelyet az idei őszi és téli szezonra engedélyeztek. Nemcsak az EU-tagállamokban, hanem az Egyesült Államokban is zöld utat kaptak az új Covid-vakcinák.

Kacskovics Imre azt mondta az InfoRádióban, reméli, mihamarabb mi is megkaphatjuk vagy elérhetjük az új oltóanyagokat, mert véleménye szerint különösen az idősek körében indokolt a rendszeres védőoltás a koronavírus ellen. Az immunológusnak arról nincs információja, hogy az illetékes magyar hatóság mikor és hogyan tervezi forgalomba hozni a legújabb Covid-vakcinákat.

Hozzátette: tudomása szerint a hazai oltópontokon jelenleg olyan vakcinákkal lehet oltakozni, amelyek összekeverve tartalmazzák az eredeti, vuhani vírustörzs és az omikron első típusának részecskéit. Mint fogalmazott: ez „nem tökéletes”, ugyanakkor a rendkívül gyorsan mutálódó koronavírus miatt „nagyon nehéz olyan vakcinát készíteni, ami pontosan leköveti a vírusvariánsokat”. Kacskovics Imre úgy tudja, valamilyen szinten

a korábbi vakcinák is nyújtanak egyfajta keresztvédettséget, így „biztosan megelőzhető velük a súlyosabb megbetegedés

Úgy értesült, hogy jelenleg nagyon alacsony az oltakozási kedv a magyar emberek körében, a negyedik vagy akár a harmadik védőoltást is meglehetősen kevesen vették fel, míg az ötödikről nagyon kevés szó esik – nemhogy itthon, az egész világon.

Az XBB.1.5 nevű vakcinát bizonyos európai országokon kívül már az Egyesült Államokban is engedélyezték. Az immunológus azonban azt tapasztalja, hogy az emberek már nem félnek annyira a koronavírustól és a szövődményeitől, ezért meglehetősen visszafogott az oltakozási kedv az olyan országokban is, ahol egyébként már a legújabb Covid-vakcinák is elérhetők.

Kacskovics Imre megerősítette: valóban visszaesett a tömeges megbetegedések száma, de főként idősebb emberek még most is kórházba kerülnek fertőzés miatt Magyarországon is, és közülük többen „az intenzív kórtermekben kötnek ki”. Jó hír azonban, hogy

az olyan, súlyosabb megbetegedések esetén használt gyógyszerek, mint amilyen a Paxlovid is, mind a mai napig hatékonynak bizonyulnak.

A szakember figyelmeztetett: ebben az időszakban relatíve sok magyar ember köhög vagy kap el valamilyen felső légúti fertőzést, ráadásul tart az influenzaszezon is, amely még nincs is a tetőfokán. Meglátása szerint ezeknek a megbetegedéseknek a túlnyomó többsége a koronavírusból származik, de azoknál a fiataloknál, akik beoltatták magukat, viszonylag jó eséllyel nem alakulnak ki súlyos szövődmények. Nagyobb veszélyben a magas kockázati csoportba tartozó időskorúak vannak, akik egyéb társbetegséggel küzdenek. Nekik azt tanácsolja, hogy mindenképpen vegyék fel a védőoltást. A bivalens vakcina ugyanis kapható és erős immunválaszt vált ki.

Az idősebbek immunrendszere hamarabb felejt, jobban rá van szorulva arra, hogy emlékeztessék a vakcinával ezekre a fertőzésekre, és az immunvédelmét megerősítsék

– fejtegette Kacskovics Imre, aki végül azt tanácsolta az időskorúaknak, hogy az őszi, téli időszakban hordjanak maszkot az olyan helyeken, ahol nagyobb tömeg gyűlik össze, így például a bevásárlóközpontokban és a tömegközlekedési eszközökön is. Az idősek és azok, akiknél valamilyen súlyos szövődmény alakult ki, „nem dőlhetnek hátra” továbbra sem. „Arra kérném őket, hogy védjék magukat, mert ez még most is egy halálos betegség lehet” – figyelmeztetett az immunológus.

Címlapkép forrása: Getty Images