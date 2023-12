Hiába a költségvetési válság, a német kormány nem emel adót

A német pénzügyminiszter, Christian Lindner kizárta az adóemeléseket és az adósságszabályok módosítását, ami megnehezíti a költségvetési válsággal kapcsolatos tárgyalásokat – írja a Reuters.

Christian Lindner német pénzügyminiszter világossá tette, hogy az ország szigorú államadósság-szabályozásának bármilyen módosítása vagy adóemelés nem képezi tárgyalás tárgyát, ha pártja továbbra is részt vesz Olaf Scholz kancellár hárompárti kormánykoalíciójában. A Lindner vezette Szabad Demokraták (FDP), a szabadpiaci elveiről ismert párt határozott álláspontja várhatóan tovább hátráltatja a kormány által kezelt költségvetési válsággal kapcsolatos vitákat.

A koalíció jelenleg több tízmilliárd eurós éves hiánnyal küzd. Ez a pénzügyi kényszerhelyzet azután alakult ki, hogy a német alkotmánybíróság elutasította azt a javaslatot, hogy e kiadások jelentős részét adóssággal fedezett különalapokból finanszírozzák.

A The Pioneer hírportálnak adott, hétfőn megjelent interjúban Lindner szilárdan kitartott alapvető meggyőződése mellett. Hangsúlyozta, hogy az FDP mindig is fenntartott bizonyos feltételeket a kormányban való részvételükhöz: tiszteletben tartják az adósságféket, vagyis azt, hogy az ország adósságszintjének csökkennie kell. Ezt az állami hitelfelvételre vonatkozó szabályt 2009-ben építették be Németország alkotmányába.

Lindner ragaszkodott ahhoz is, hogy a polgárok adókötelezettségei ne növekedjenek. Pártja, az FDP a koalíció legkisebb és legkonzervatívabb frakciójának számít. Ha úgy döntenek, hogy kilépnek a koalícióból, Scholznak nem lenne többsége a Bundestagban - a német parlament alsóházában.

Korábban Lars Klingbeil, a kormányzó SPD egyik vezetője azt javasolta, hogy a bírósági döntés után adóemeléseket vagy az adósságfék módosítását kellene megvitatni. Erre Lindner azt válaszolta, hogy ilyen kérdésekről a következő, 2025-ös Bundestag-választási kampány során lehetne tárgyalni.

A nézeteltérések ellenére Lindner elismerte, hogy pártja számára vannak nyomós okok arra, hogy a kormánykoalícióban maradjon. Ha az FDP kilépne, akkor csak az SPD és a jobbközép CDU/CSU ellenzéki blokk közötti nagykoalíciónak maradna hely. Lindner fenntartásait fejezte ki egy ilyen koalícióval kapcsolatban, az Angela Merkel korábbi kancellár vezette előző koalícióra hivatkozva, amely szerinte számos, a migrációval, az éghajlatváltozás tervezésével és a katonaság elhanyagolásával kapcsolatban nem döntött megfelelően.

