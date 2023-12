Növelnék a részvételt, jöhet a szankcionálás a szűrővizsgálatoknál

Az interjút a 24.hu is szemlézte, melyből többek között az is kiderült, hogy az egyesüléssel csökkent a szakhatósági feladatok száma, emellett a fúzió „létszám-optimalizálást is hozott. Valamint az is kiderült, hogy NNGYK egyik kiemelt feladata az lesz, hogy növekedjen a népesség egészségben eltöltött életéveinek száma.

A szűrővizsgálatokkal kapcsolatban Müller Cecília úgy fogalmazott, hogy annak érdekében, hogy többen részt vegyenek ezeken a vizsgálatokon, napirendi pontra kell tűzni a szankcionálás lehetőségének kérdését is. Ugyanakkor hozzátette, hogy ezzel kapcsolatban a szakma még nem alakított ki egyértelmű álláspontot.

A részletekkel kapcsolatban Müller Cecília elárulta, hogy

a méhnyakrák esetében a jövőben szeretnék a HPV-alapú szűrésre áttérni. emellett a szervezett szűrésre történő behíváson is változtatnának: a mostani három helyett ötévente történne, Továbbá az emlőszűrés esetében a jelenlegi 45-65 helyett 40-70 évre változtatnák a korhatárt.

