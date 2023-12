A piac szerint az EKB lesz a kamatvágások bajnoka jövőre

A globális pénzpiacok előrejelzése szerint az Európai Központi Bank (EKB) a világ vezető központi bankjai közül a kamatcsökkentések sorozatának élére áll. Ezt a várakozást táplálják Isabel Schnabel, az EKB egyik legszigorúbb döntéshozójának megjegyzései, aki a közelmúltban "bátorítónak" nevezte az infláció lassulását.

A befektetők először számítanak teljes mértékben az EKB hat negyedpontos kamatcsökkentésére 2024-ben, ami 150 bázisponttal 2,5%-ra csökkentené a kamatot. Ráadásul majdnem 90%-os a valószínűsége annak a piac szerint, hogy ez az enyhítési ciklus a jövő év első negyedévében kezdődik, amire három héttel korábban még aligha gondoltak.

Schnabel megjegyezte az infláció "figyelemre méltó" csökkenését, és azt sugallta, hogy a hitelfelvételi költségek újabb emelése "meglehetősen valószínűtlen". A további szigorítással kapcsolatos piaci szkepticizmus ellenére Schnabel korábban óva intett a további emelések idő előtti elvetésétől.

Ha a piaci előrejelzések beigazolódnak, az EKB lesz az úttörő a nagy központi bankok között a jövő évi kamatcsökkentésben, és a leghatározottabb enyhítési ciklust hajtja végre. Mindazonáltal a Wall Street néhány prominens személyisége már figyelmeztet, hogy a világméretű jegybanki csökkentésekkel kapcsolatos várakozások túlzóak lehetnek.

A Federal Reserve az előrejelzések szerint májusban teszi meg első lépését, és összesen 125 bázisponttal csökkenti a kamatlábakat jövőre. Ezzel szemben a brit piacok jelenleg három negyedpontos kamatcsökkentéssel számolnak a Bank of England részéről júniustól kezdődően, a negyedik csökkentés valószínűsége pedig 40%. Egy hónappal ezelőtt még csak két kamatcsökkentésre számítottak.

Az ausztrál kamatlábak piacai a 2024 közepére várt újabb kamatemelés helyett most már 75%-os esélyt adnak az addigra bekövetkező kamatcsökkentésre. Még az új-zélandi jegybank is - amely nemrég még jelezte a jövő évi kamatemelési lehetőségeket - most már nagy valószínűséggel májusig csökkenti az irányadó kamatlábat.

A meggyőződés, hogy a főbb központi bankoknak jövőre lazítaniuk kell a monetáris politikájukon a gazdaságaik megerősítése érdekében, támogatta a kötvényeket, így a november történelmi hónap lett. A 10 éves amerikai és német kötvények hozama több mint 45 bázisponttal csökkent az elmúlt hónapban, míg a brit kötvények kamatlába több mint 30 bázisponttal esett.

Az euróövezetben az infláció 2,4%-ra lassult, ami jelentősen elmarad a közgazdászok előrejelzéseitől, és közelít az EKB 2%-os céljához. Schnabel gyakorlatilag elutasította az újabb kamatemelést, ugyanakkor óva intett attól, hogy hat hónappal előre végleges kijelentéseket tegyen a lehetséges csökkentésekről. Kollégái, Boris Vujcic és Francois Villeroy de Galhau csatlakoztak ehhez a vélekedéshez, azt sugallva, hogy az EKB 2024 folyamán valamikor fontolóra veszi a kérdést.

Ez az óvatos megközelítés a Wall Street-en is egyre nagyobb teret nyer, a BlackRock stratégái figyelmeztetnek a várakozásokkal kapcsolatos esetleges csalódásra. A Goldman Sachs Group stratégái opciós fogadásokat ajánlanak a túlzott kamatcsökkentés-árazásának ellensúlyozására, míg az Allianz vezető gazdasági tanácsadója, Mohamed El-Erian arra figyelmeztetett, hogy a Fed kezdi elveszíteni a kontrollt az üzenetek felett.

