Pfizer-per: reagált a magyar kormány, újabb részletek derültek ki az ügyről

A kormány szerint az Európai Bizottság feleslegesen sok vakcinát rendelt a Pfizertől, ezért nem fizetett az utolsó tételekért. Közben kiderült, hogy azok után az oltóanyagok után nem teljesített a magyar vezetés a gyógyszercég követeléseit, amelyeket külön kérvényezett azután, hogy eredetileg nem vett részt a közös uniós beszerzésben. Úgy fest, hogy 60 millió eurót kell fizetnie a magyar félnek, ha a Pfizer megnyeri a pert.

Mint arról írtunk, a Politico által megszerzett bírósági dokumentum szerint a Pfizer és a BioNTech januárban jogi lépéseket tett a magyar kormány ellen a Covid-19 vakcinák szállítási szerződései miatt: a vád szerint a koronavírus-oltások 3 millió adagjának kifizetését nem teljesítette a kormány, ami körülbelül 60 millió eurós (mai árfolyamon számolva 22,8 milliárd forintos) tételt jelent.

A konfliktus oka a brüsszeli lap információi szerint az, hogy a magyar vezetés 2022 novemberben lemondta a szállítmányokat, és jelezte, hogy az ukrajnai háború hivatkozva nem is fizetett.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ az ügy kapcsán reagált a Magyar Nemzet megkeresésére kijelentve, hogy „nyilvánvaló, hogy ezeket a vakcinákat feleslegesen nagy mennyiségben rendelték meg és kényszerítették a tagállamokra”. A kormány ráadásul egybekapcsolja azzal az ügyet, hogy az „Európai Bizottságban a Pfizer-beszerzéseket a korrupció gyanúja lengte körbe”, ezzel arra utalva, hogy Ursula von der Leyent, a végrehajtó testület elnökét még vizsgálják, mert sms-üzeneteket váltott a beszerzéskor a Pfizer vezérigazgatójával.

Az ügy kiterjed más kelet-európai országokra is, például Lengyelországra, ahol hasonló per zajlik a Pfizertől. A vakcinaszerződéseket érintő vitákat tovább bonyolítja, hogy tíz kelet-európai ország petíciót nyújtott be az Európai Bizottsághoz, amelyben az újratárgyalást kérte a koronavírus elleni vakcinákra vonatkozó szerződések tekintetében. Az érintett országok a túlkínálatra és az államháztartás védelmére hivatkoztak.

Viszont a magyar érvelést a „feleslegesen sok” vakcina beszerzéséről érdekes megvilágításba helyezi az, hogy a hvg.hu szerint ezek azok az oltóanyagok, amelyeket külön kért Magyarország az Európai Bizottságtól. Eredetileg ugyanis egyedüli uniós tagállamként nem vett részt a harmadikkörös EU-beszerzésben. A kormány terveit azonban keresztülhúzta, hogy az 5 és 11 év közötti gyermekek oltását csak a Pfizer készítményeivel tudták megoldani, más gyártónak ugyanis akkor még nem adta meg erre az engedélyt az Európai Gyógyszerügynökség. Magyarország néhány hónappal később lényegében Canossát járt, hogy visszaléphessen a közös uniós beszerzésbe.

Címlapkép forrása: Getty Images