Megszólalt a KSH: "nem manipuláljuk az adatokat!"

Csütörtök reggeli cikkünkben számoltunk be arról, hogy már a külföldi piaci szereplőknek is feltűnt a magyar statisztikai hivatal energiainflációt érintő számítási módszertana. Később a Reuters arról írt, hogy a KSH az Eurostattal egyeztet a módszertanról, ugyanis néhányan azt vetették fel, hogy a statisztikai hivatal hozzájárult a kormány kitűzött céljának látszólagos teljesítéséhez. Csütörtök este a KSH is megszólalt az ügyben: elismerték, hogy az Eurostattal egyeztetések zajlanak, ugyanakkor leszögezték, hogy független intézményként objektíven tájékoztatnak az adatokról.

A Reuters felidézte, hogy októberben egyszámjegyűre süllyedt a magyarországi infláció, az éves ütem 9,9%-os áremelkedést mutatott és alulmúlta a 10,4%-os piaci Reuters-előrejelzést. Ezt követően néhány szakember azt vetette fel, hogy a statisztikai hivatal hozzájárult a kormány kitűzött céljának teljesítéséhez. A hírügynökség a statisztikai hivatal szerdai közleményét is idézte, melyben határozottan visszautasította a vádakat, kiemelve, hogy az inflációs adatokkal kapcsolatos számításai "teljes mértékben összhangban vannak az európai statisztikai iránymutatásokkal".

Az Eurostat közölte, hogy "rendszeres párbeszédet folytat valamennyi EU-tagállam statisztikai hivatalával a HICP-statisztikák (Harmonizált fogyasztói árindex) statisztikáinak harmonizációjával és fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről", és rendszeresen ellenőrzi a módszertani irányelvek betartását is.

Magyarország esetében az Eurostat tárgyal a KSH-val az energiainfláció számítási módjáról

- közölte sajtóirodája a Reuters kérdéseire e-mailben.

A KSH lapunkhoz eljuttatott levelében azt írja, nem "trükköztek" a számokkal:

statisztikáink minőségét nemzetközileg egységes, szakmailag megalapozott és statisztikai tudományos eljárásokkal kidolgozott módszertanok biztosítják, tehát nem történt manipulálás a számításban.

Azt is hozzáteszik, a fogyasztói árak számítása is nemzetközileg elfogadott jogszabályok és módszertani útmutatók szerint történik, melyekben az elmúlt több mint 1 évben nem történt változás. A jelenlegi módszertant nem 2023-ban, hanem még 2022 augusztusában, az emelkedő energiaárak idején vezették be, ez azóta is változatlan.

Megerősítették, hogy az Eurostattal zajlanak az egyeztetések a háztartási energia inflációjának számítása vonatkozásában. "A magyarországi infláció számításának módszertana eddig is és ezt követően is megfelel az EU-s irányelveknek. Megjegyezzük továbbá, hogy az Eurostat jelenleg dolgozik az energiaárak méréséről szóló ajánlás EU szintű, azaz az Európai Unió tagállamaira vonatkozó módosításán - írják.

GHozzátették azt is, hogy a KSH független intézmény. Célja, hogy minél több, minél jobb minőségű adat és információ jusson el minél több felhasználóhoz, a számukra legmegfelelőbb csatornán.

