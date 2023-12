Orbán Viktor újabb erős üzenetet küldött Ukrajna EU-s csatlakozásával kapcsolatban

Orbán Viktor bejegyzésében kiemelte, hogy csütörtökön őszinte telefonbeszélgetést folytatott Pedro Sánchezzel, Spanyolország miniszterelnökével. Hozzátette, az üzenete egyértelmű volt:

Tartózkodniuk kell attól, hogy a decemberi EU-csúcson megvitassák Ukrajna uniós csatlakozásának kérdését, mivel a tagállamok között nincs egység ebben a kérdésben.

I had a frank phone conversation today with Prime Minister . My message was clear: we should refrain from discussing the issue of Ukraines EU accession during the December , as there is no unity among member states on this matter. @sanchezcastejon