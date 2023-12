Emberre és állatokra is veszélyes időjárás jön – figyelmeztetést adtak ki

A vasárnap érkező frontálzóna a szombati elgyengülő frontnál intenzívebb csapadékot hoz magával, figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Kiemelten fontos, hogy a Dunántúlon a fronttal akár komolyabb ónos eső is társulhat, ami miatt az utak csúszóssá válhatnak, ez pedig mind az emberekre, mind az állatokra veszélyt jelent. A szombati időjárás borult, párás és helyenként ködös volt, ahol még havas eső is előfordulhat. Vasárnap több helyen lehet havazás.

A vasárnap érkező frontálzóna már többfelé okoz csapadékot, mint a szombaton fölöttünk széteső, elgyengülő front – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat a figyelmeztetésében.

Mint közölték, kiemelten fontos, hogy e fronthoz akár komolyabb ónos esős helyzet is társulhat a Dunántúlon.

„Ónos eső az előttünk álló éjszaka második felétől a vasárnap késő délelőtti órákig a Dunántúlon egyre többfelé várható, esetleg a Dél-Alföld egyes részein is előfordulhat. Kiemelten a Dunántúl déli felén akár 1 mm-t meghaladó mennyiségű ónos eső hullhat (narancssárga figyelmeztetés)” – írja az OMSZ, szerint így aki korán útnak indulna arrafelé, az mérlegelje az esetleges későbbi elindulást, valamint kövesse nyomon a folyamatosan frissülő veszélyjelzésünket.

Az ónos eső miatt csúsznak az utak, ami mind az emberekre, mind az állatokra veszélyt jelent.

Az OMSZ előrejelzése szerint szombaton ugyan átmenetileg ugyan szakadozgat a felhőzet, de az időszak nagyobb részében borult, párás, helyenként ködös idő várható. A Dunántúlon estig még előfordulhat hószállingózás, gyenge havazás, néhol havas eső. Az éjszaka második felében nyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, amely vasárnap fokozatosan kelet felé helyeződik, estére le is vonul.

Míg az északkeleti és északi országrészben főként havazás várható, addig délebbre egyre inkább havas eső és eső lesz jellemző, de elsősorban a hajnali és kora délelőtti órákban a Dunántúl déli és nyugati felében átmeneti ónos eső is valószínű. A szél időnként főként az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg, ami a magasabban fekvő területeken friss hóval járhat. Az éjszakai hőmérséklet döntően 0 és -5 fok között alakul, de a hóval borított, átmenetileg derült területeken ennél alacsonyabb hőmérséklet is lehet. A nappali hőmérséklet vasárnap általában -1 és +3 fok között várható, de a Nyugat-Dunántúlon enyhébb idő várható, Sopronban akár +7 fokig is felmelegedhet a levegő.

Vasárnap erősen felhős vagy borult, párás idő várható, de délutántól nyugat felől átmenetileg elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet. A csapadékzóna fokozatosan kelet felé helyeződik, estére a keleti határszélről is levonul.

Az Északi-középhegység térségében folyamatosan havazás várható, de a fővárosban és az Észak-Alföldön inkább havas esőre és esőre számíthatunk. Kora délelőttig még lehet néhány ónos eső is. Időnként a szél élénkülhet az Észak-Dunántúlon, ami a magasabban fekvő területeken friss hóval járhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -1 és +3 fok között lesz, de a Nyugat-Dunántúlon enyhébb idő várható, Sopronban akár +7 fokig is felmelegedhet a levegő.

Címlapkép forrása: Getty Images