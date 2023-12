Egy perc nyugtunk nem lesz a héten: záporoznak a fontosabbnál fontosabb események

Ünnepi hangulatnak nyoma sincs még a piacokon, a hét az egész év egyik legzsúfoltabbja lesz. A nagy jegybankok kamatdöntései mellett konjunktúra-adatok érkeznek a legnagyobb gazdaságokból, valamint érkezik az amerikai inflációs adat is. A mozgalmas hetet a Fitch Ratings péntek esti hitelminősítése koronázza meg, magyar szempontból ez lesz a legfontosabb esemény.

Hétfőre nem időzítettek fontos adatközlést a kormányok, kedden viszont beindul az élet. Idehaza még a kedd sem lesz mozgalmas, az Egyesült Államokban viszont ekkor érkezik az infláció, a múlt heti erős munkaerőpiaci adat után nagy kérdés, hogy a dezinfláció mennyire volt erőteljes novemberben. Közzéteszi a kormány az államháztartási egyenleget novemberből, és brit munkaerőpiaci adat is érkezik, utóbbi elsősorban a brit tőzsdén kereskedők számára lehet érdekes.

2023 december 11-17. makronaptár Magyar makrogazdaság december 12. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció december 13. szerda 8:30 KSH Ipar (második becslés) okt. december 14. csütörtök 8:30 MNB Statisztikai mérleg nov. december 14. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvény-aukció december 15. péntek 8:30 KSH Építőipar okt. december 15. péntek 8:30 MNB Pénzforgalmi táblakészlet Q3 december 15. péntek 8:30 MNB Havi fizetési mérleg okt. december 15. péntek 22:00 Fitch Hitelminősítés Nemzetközi makrogazdaság december 12. kedd 8:00 UK Munkanélküliség okt. december 12. kedd 14:30 USA Infláció nov. december 12. kedd 20:00 USA Államháztartás nov. december 13. szerda 8:00 UK GDP okt. december 13. szerda 11:00 EU Ipar okt. december 13. szerda 14:30 USA Termelői árak nov. december 13. szerda 20:00 USA Fed kamatdöntés december 13. szerda 20:30 USA Jerome Powell sajtótájékoztatója december 14. csütörtök 13:00 UK BoE kamatdöntés december 14. csütörtök 14:15 EU EKB kamatdöntés december 14. csütörtök 14:30 USA Kiskereskedelem nov. december 14. csütörtök 14:45 EU Christine Lagarde sajtótájékoztatója december 15. péntek 3:00 Kína Ipar nov. december 15. péntek 3:00 Kína Kiskereskedelem nov. december 15. péntek 9:15 Franciao. BMI dec. december 15. péntek 9:30 Németo. BMI dec. december 15. péntek 10:00 EU BMI dec. december 15. péntek 10:30 UK BMI dec. december 15. péntek 14:30 USA Empire State index dec. december 15. péntek 15:15 USA Ipar nov. december 15. péntek 14:45 USA BMI dec. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Szerdán indul be az élet igazán: a brit GDP után jön egy feldolgozóipari adat az EU-ból, az USA-ban a termelői árak novemberi alakulását közlik. A hét legfontosabb eseménye viszont a jegybank esti kamatdöntése lesz. A várakozások szerint a Fed nem emeli tovább az irányadó rátát (bár jelenleg is érvényben levő kamat-előrejelzésük még ígért egy további emelést), elsősorban az üzenetre kell figyelni. A piaci erőteljes kamatvágásokat áraz jövő évre, könnyen lehet, hogy Jerome Powell elnök el akarja majd oszlatni ezeket a várakozásokat a sajtótájékoztatón. A jegybank emellett friss előrejelzéseit is közzéteszi. Idehaza mindössze egy feldolgozóipari adatot ismertet a KSH.

Csütörtökön folytatódik sor az Európai Központi Bank és a Bank of England kamatdöntésével. Különösen az EKB döntése érdekes, az infláció Európában meredeken esik, a várakozások a kamatvágásokkal kapcsolatban jelentősek a jövő évre nézve, és már az EKB is galamblelkűbb üzeneteket küld, mint a Fed. A kamatdöntés ismertetése és Christine Lagarde sajtótájékoztatója között ismertetik a novemberi bolti statisztikákat az USA-ból, ezek is kihathatnak a piaci hangulatra. Idehaza az ÁKK aukciójára érdemes figyelni, az utóbbi eseményeken ugyanis jelentős összeget vont be a piacról az adósságkezelő.

Pénteken jön a legdurvább adatdömping. Az előzetes BMI-adatok mellett Kínából ipari és kiskereskedelmi adatok érkeznek, előbbit az USA-ban is közzéteszik. Péntek este dönt a Fitch a magyar hitelbesorolásról is, erre már jóval piaczárás után kerül sor, de a devizapiacon hozhat azonnali mozgásokat egy esetleges váratlan döntés vagy kommentár a Fitchtől.

Címlapkép forrása: Getty Images