Európa nem ússza meg: a koronavírus óta először eshet recesszióba a kontinens gazdasága

Az elemzők azt várják, hogy a szeptember és december közti három hónapban az eurózóna gazdasága 0,1%-kal esik vissza, ami némileg pesszimistább képet mutat, mint a korábbi előrejelzésben: akkor nem vártak visszaesést az utolsó negyedévre. 2024 elején visszatérhet a növekedés a kontinensre.

Nem gondoljuk, hogy elkezdődött volna a felpattanás

– nyilatkozta a lapnak Joerg Angele, a Bantleon Bank közgazdásza. Szerinte az ellenszél még mindig erős, főleg a jegybanki kamatemelések miatt.

A visszaesést legnagyobb részben Európa legnagyobb gazdasága, Németország okozza. Az előrejelzők szerint az ország gazdasága 0,2%-kal esik vissza a negyedik negyedévben, ami valamivel nagyobb visszaesés, mint a korábban várt 0,1%. Az országot az ipar gyengélkedése mellett újabban a költségvetési válság is sújtja.

A Bloomberg előrejelzése sokkal kevésbé optimista, mint az Európai Bizottság novemberben közölt prognózisa, amely szerint a növekedés már a negyedik negyedévben visszatérhet az eurózónába a csökkenő infláció és az ellenálló munkaerőpiac miatt.

Az infláció váratlanul gyors esése meglepte a piacokat és az európai döntéshozókat is, a befektetők most már arra spekulálnak, hogy a kamatvágások akár jövő tavasszal elkezdődhetnek. A Bloomberg elemzői ennek ellenére továbbra is azt várják, hogy az előrejelzési horizonton az infláció nem tér vissza az EKB 2%-os célszintjéhez.

Címlapkép forrása: Getty Images