Új információ érkezett a magyarországi koronavírus-oltásokról

Hétfő délelőtt elsőként számolt be a Portfolio arról, hogy útnak indult az új oltási kampány Magyarországon. Olvasóinktól kapott információk alapján azt mondhatjuk: nem mindenkinek elérhető a vakcina-időpontfoglalási rendszer.

Hétfő délelőtt írtunk arról, hogy már lehet regisztrálni koronavírus-oltásra, az EESZT rendszerében elérhető ez a lehetőség.

Már akkor arról számoltunk be, hogy emlékeztető oltásról van szó, azok számára áll nyitva a lehetőség, akik a 3. vagy a 4. vakcinaadagjukat szeretnék felvenni a koronavírus ellen.

Olvasóinktól kapott információk alapján valóban

csak bizonyos körnek engedélyezett a vakcinafelvétellel kapcsolatos időpontfoglalás lehetősége.

A 4, illetve már 5 oltással is rendelkező olvasóink arról számoltak be, hogy az online felületen a TAJ-szám és más adatok beírása után hibaüzenetet kapnak. Az érintettek azt az üzenetet kapták, hogy

Ön jelenleg nem jogosult oltás időpont foglalásra!

Képernyőkép a vakcinafelvételi időpont foglalásról. A személyes adatokat kitakartuk a képen.

Első ránézésre logikus lépésnek tűnik azokat az oltakozókat preferálni az újonnan elindult oltási akció során, akik csak első és második Covid elleni oltással rendelkeznek. A legutolsó rendelkezésre álló adatok szerint első oltást 6,422 millió, másodikat 6,211 millió fő, harmadikat 3,9 millió fő, míg negyediket 425 ezer fő kapott. Ez a mostani Covid-oltás akció tehát a 3. és 4. oltást felvevő személyeket preferálja a jelek szerint, akik legalább 2,5 millióan vannak.

Ez első ránézésre logikus lépésnek tűnhet, hiszen amennyiben korlátozottan állnak rendelkezésre vakcinakészletek, akkor priorizálni kell bizonyos szempontok mentén, és ebben a tekintetben a 3. és 4. oltás felvétele magasabb prioritású. Magyarországnak továbbra sincs nyilvános Covid-19 elleni védőoltás ajánlása, így nem tudható, hogy a kormány és az egészségpolitika milyen szempontok alapján alakította ki legújabb védőoltási stratégiáját. Feltételezhető, hogy a veszélyeztetett csoportok előnyt élveznek az újabb akció során is, általánosságban ugyanis ez a nemzetközi ajánlás (80 év felettiek, majd 60 év felettiek, egészségi állapotuknál fogva veszélyeztetettek).

Ugyanakkor azt is tudjuk szakértői ajánlások nyomán, hogy mostanra a Covid elleni védőoltás rendszeres felvétele ajánlott, vagyis amikor beüt a járványszezon, mint most, akkor logikus egyéni magatartás az újabb vakcina felvétele a védettség kialakítása érdekében.

Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központ Egészségbiztonság Nemzeti Laboratóriumának igazgatója júniusban a Portfolio-nak nyilatkozva jelezte:

Közösségi szinten az a legfontosabb, hogy az időseket és a krónikus betegeket védjük a súlyos lefolyás ellen, utána jönnek az egészségügyi dolgozók, a szociális ellátásban dolgozók, és ha sok vakcina áll rendelkezésre, akkor az általános népességnek is juthat belőle.

Azt is hozzátette, hogy "ha valaki rendszeresen kap emlékeztető oltást, az védeni fogja a súlyos lefolyású megbetegedés ellen. Ez a legfontosabb, amit egy védőoltástól várunk". Vagyis az oltás rendszeres felvétele mellett vannak érvek.

Szeptemberben már arra hívta fel a figyelmet a szakember, hogy a 60 év felettieknél sürgető az immunitás megerősítése, az ő védettségük a legalacsonyabb. "Összességében viszont kijelenthető, hogy az átoltottság és az immunitás, amit a védőoltásokkal a hazai lakosság az elmúlt években megszerzett, „korosodik”, azaz vészesen gyengül" - figyelmeztetett. Októberben arról is beszélt Oroszi Beatrix, hogy elsősorban az időseknek és a krónikus betegeknek érdemes most kérniük az oltást, de a felnőttek is oltakozhatnak, ha el akarják kerülni a komolyabb megbetegedést, az egészséges gyerekeknek viszont nem indokolt.

"De ha van elég oltóanyag, akkor azoknak is javasolja az oltakozást, akik egyszerűen csak szeretnék megelőzni a Covidot, amely még mindig nem egy ártalmatlan megbetegedés" - fogalmazott pár hónapja a szakértő.

A friss oltási akció első tapasztalatai alapján a rendelkezésre álló készletek egyelőre korlátozottak, feltehetően ezért nem veheti fel jut mindenkinek az újabb vakcinakörből.

Címlapkép: Koronavírus elleni oltásra várakozók a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban kialakított oltóponton 2022. október 28-án. Forrása: MTI Fotó/Vajda János