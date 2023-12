Verhofstadt: ideje megvonni Orbán Viktor szavazati jogát!

Egy Volodimir Zelenszkijről és Orbán Viktorról készült fotóval illusztrálta legfrissebb bejegyzését az X-en Guy Verhofstadt belga EP-képviselő. A posztban az alábbi szöveg áll:

Egy erős vezető harcol a demokráciáért, egy gyáva tönkreteszi azt. Nem hagyhatjuk, hogy Orbán tönkretegye az európai integrációt. Ideje megvonni tőle a szavazati jogát.

One strong leader fighting for democracy, one coward destroying it. We can't let Orbán destroy European integration. Time for to remove his voting rights. #EUCO