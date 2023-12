Morognak a bolgárok az osztrák Schengen-ajánlat miatt, teljes beengedést akarnak

Egy keddi sajtótájékoztatón nyilvánosan is megerősítette az osztrák belügyminiszter, hogy hajlandók beengedni Bulgáriát és Romániát a légi-Schengennek nevezett keretek közé, aminek nem teljeskörűen örülnek a bolgárok, és a miniszterelnök meg is ígérte, hogy az év utolsó munkanapjáig tárgyalni fognak, hogy teljes jogú tagságot kaphassanak. Elképzelhető, hogy kétlépcsős lesz Bulgária és Románia schengeni csatlakozása, azaz most még csak a légiközlekedési szabad mozgás jogát kapják meg, és egy későbbi dátummal majd a szárazföldi határellenőrzés is megszűnne; anno 1997-ben Ausztria is így csatlakozott a schengeni övezethez német tiltakozás nyomán. Közben a volt bolgár miniszterelnök megerősítette Orbán Viktor magyar kormányfőnek, hogy tényleg eltörlik a bolgárok az orosz gázadót, részben a bolgár schengeni tagság esélyei miatt.