Eldőlt: 576 forint lesz országosan mindenhol a vízdíj a lakosságon kívüli körben

Megjelent a legfrissebb Magyar Közlönyben az a rendelet, amely az országosan egységes új vízdíjakat tartalmazza 2024. január 1-től a nem lakossági kör számára, így kiderült, hogy nettó 576 forint lesz köbméterenként a fogyasztásarányos ivóvíz díja, illetve nettó 881 forint lesz a szennyvízelvezetés díja. Ezek mellé bejön egy alapdíj is, amely az átfolyási átmérőtől függően az ivóvíz esetén havonta 841 forint és 609 ezer forint között, a szennyvíz esetén havi 1661 forint és 1 millió 204 ezer forint között szóródhat. Egy másik rendelet azt is megszabta, hogy mely vízszolgáltatóknak mennyit kell egy új alap felé negyedévente befizetniük, és melyek kaphatnak abból kompenzációt, illetve az alap kezelője mennyi pénzt fordíthat legfeljebb évente a víziközművek fenntartására.

Azt, hogy a nem lakossági körben országosan egységes lesz a vízdíj az eddigi durva, akár 49-szeres különbségek és több mint 900-féle vízdíj után, illetve a víziközműhálózat javuló színvonala érdekében létrejön egy alap, amelybe egyes szereplőknek be kell fizetniük, mások onnan kapnak kompenzációt, hogy a szükséges felújítások megtörténjenek, már jelezte Lantos Csaba energiaügyi miniszter. Most megjelent az ehhez kapcsolódó két miniszteri rendelet is a legfrissebb Közlönyben:

A 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról és a különböző részletszabályokról szól, illetve a kapcsolódó táblázatokban felsorolják, hogy melyik 8 regionális vízszolgáltatónak kell negyedévente mennyi pénzt befizetnie az alap felé, és melyik 29 másik szolgáltató fog onnan rendszeresen és mennyi pénzt kapni.

A25/2023. (XII. 13.) EM rendelet a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról címet viseli és rögzíti, hogy „A víziközmű-szolgáltatás nem lakossági felhasználó általi igénybevételének ellenértéke országosan egységes”, illetve azt is megszabja, hogy a közműves ivóvízellátás, és a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás keretében alapdíj és forgalomarányos díj jön januártól, majd alatta a táblázat azt is rögzíti, hogy ez mennyi lesz nettóban, tehát áfa nélkül. Azt is megjegyzi a rendelet, hogy „Ha a számlázás alapjául szolgáló fogyasztásmérő berendezés átfolyási átmérője eltér az 1. és a 2. pontban foglalt táblázat A oszlopában meghatározott értéktől, az alapdíjként a fogyasztásmérő berendezés átmérőjéhez legközelebb álló, kisebb alapdíjat kell figyelembe venni.”

Az energiaügyi tárca a fentiekhez kiadott szerda esti közleményében hangsúlyozta, hogy a lakossági rezsicsökkentés keretében nem változnak a vízdíjak, az egész módosítási csomag csak a nem lakossági kört érinti, eltérő mértékben. A közlemény rámutat:

A januártól létrejövő Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap "az eltérő üzemeltetési környezetből fakadó bevételkülönbségek kiegyenlítését szolgálja, ugyanis bizonyos szolgáltatóknál a különböző helyi adottságok miatt magasabb költségek jelentkeznek. A víziközmű-szolgáltatónak a - MEKH módszertana és javaslata alapján - rendeletben meghatározottak szerint az elismert indokolt költségeihez képest elért többletbevételeire tekintettel kell befizetést teljesítenie az Alapba, illetve ebből igényelhet ellentételezést, amennyiben arra jogosult."

"Az ágazati bevételek kiegyensúlyozott elosztása hozzájárul a szolgáltatók fenntarthatóbb működéséhez, ezáltal segíti az ellátásbiztonság növekedését, a rekonstrukciós szükségletek csökkentését, valamint a hálózat műszaki-technológiai állapotának fenntartását."

