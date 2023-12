Soha nem látott szinten az európai kötvénypiacok

A harmadik negyedévben 18%-kal nőtt az európai államkötvények kereskedési volumene éves összehasonlításban az AFME szerint. Ezzel rekordon van az európai kötvénypiac – számolt be a Reuters.

Az Association for Financial Markets in Europe (AFME) jelentése szerint az európai államkötvények kereskedése rekordszintet ért el a harmadik negyedévben, a volumen 18%-kal nőtt az előző évhez képest. Ezt a fellendülést a központi bankok infláció elleni folyamatos harcának tulajdonítják, amely 2023-ban jelentősen befolyásolta a kötvénypiacokat a kamatemelések miatt.

De a növekedés ellenére a második negyedévhez képest a kötvények volumenében enyhe, 5%-os visszaesés volt.

A kibocsátások tekintetében a környezetvédelmi, társadalmi és kormányzási (ESG) kötvények jelentős növekedést mutatnak. A harmadik negyedévben az európai ESG államkötvények forgalomban lévő állománya elérte a rekordot jelentő 411 milliárd eurót.

Eközben az euróövezeti kötvényhozamok három hét csökkenés után enyhe emelkedést mutattak hétfőn. Az euróövezet referenciaértékének tekintett német 10 éves kötvényhozam 2 bázisponttal 2,034%-ra emelkedett. Ez a múlt hét végén elért 2,012%-os kilenchavi mélypontot követte, amikor az amerikai Federal Reserve a kamatemelési ciklus végére tett utalásokat, és bedobta, hogy hamarosan kamatcsökkentések indulhatnak.

Ezek ellenére a befektetők jövő évi jelentős kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásai nagyjából változatlanok maradtak, a származtatott piacok több mint 150 bázispontos csökkentést áraztak be 2024 végéig. Olaszország 10 éves hozama is 2 bázisponttal 3,747%-ra emelkedett a múlt heti 3,7%-os tizenegy hónapos mélypont után.

Az UniCredit stratégái szerint azonban a karácsonyi hét közeledtével a piaci aktivitás valószínűleg csökkenni fog, és túlértékeltnek tartják a Fed és az EKB kamatcsökkentésére vonatkozó jelenlegi piaci várakozásokat.

Az olasz és a német tízéves hitelfelvételi költségek közötti különbség legutóbb 170 bázispont volt, de a múlt héten szeptember óta a legalacsonyabbra, 164 bázispontra csökkent. Ez arra utal, hogy a befektetők úgy vélik, az alacsonyabb kamatlábak jövőre enyhíteni fogják az eladósodottabb euróövezeti országokra nehezedő nyomást.

Ezek ellenére az EKB tisztviselői nem számítanak arra, hogy változtatni fognak a magasabb kamatlábak szükségességével kapcsolatos álláspontjukon, így június előtt nem valószínű, hogy kamatvágásba kezdenek. A kétéves német kötvényhozam is enyhe, 1 bázispontos emelkedést mutatott, és 2,512%-ot ért el hétfőn, miután a múlt héten 2,458%-on kilenchavi mélypontra esett.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images