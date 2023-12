A lakosság mentheti meg jövőre a gazdaságot?

A nemrégiben publikált harmadik negyedéves GDP adatok lényegében megerősítették a korábbi várakozásunkat, hogy az év egészében 0,6%-kal esik vissza a hazai gazdaság teljesítménye. 2023-at lassan magunk mögöttünk hagyva a figyelem most már egyre inkább a 2024-es kilátásokra terelődik, melyeknek a leírása kapcsán továbbra is a bizonytalanság tűnik a legjobb szónak.

Kis, nyitott exportorientált gazdaság lévén meghatározó számunkra, hogy mi történik a külső piacainkon, és ennek kapcsán az Eurózóna folytatódó stagnálása, illetve a német gazdaság gyengesége kifejezetten rossz hír számunkra. Ami pedig a belső keresleti tényezőket illeti, a beruházások feltehetően kétszámjegyű ütemben estek az idén. Jövőre a tovább normalizálódó kamatkörnyezet segítheti a beruházások élénkülését, nagyon látványos áttörésre azonban nem érdemes számítani a még mindig visszafogott üzleti bizalom, a takarékosságra kényszerülő költségvetés és a részben már felszabadult EU-s pénzek esetleges lassabb érkezése miatt.

Így marad a háztartások fogyasztásának újbóli emelkedő pályára kerülése - mint fő elem - ami segítheti a kilábalást a 2023-as recesszióból.

Kívánatos mellékhatása lenne ennek a forgatókönyvnek, hogy az államháztartás megcsappant bevételeinek helyreállását is segítené a fogyasztási adóbevételek növekedése révén. Nem véletlen, hogy a kormányzati kommunikáció is a háztartások fogyasztásának várt élénkülésére alapozza a jövő év GDP növekedésével kapcsolatos kincstári optimizmusát.

De valóban a fogyasztás felpattanása fogja jelentősen gyorsítani a növekedést jövőre? Azért nem ennyire egyszerű a helyzet.

A legerősebb fogyasztás beindulás mellett szóló érv most talán az, ami szerint a 2023-as jelentősebb reálbércsökkenés után a 2024-es év ismét elhozhatja a pozitív reálbér-indexet. Mostanra már tudjuk, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelése 15, illetve 10%-os lesz 2024-ben. Mivel a hazai munkapiac meglehetősen feszes, az átlagbérek is feltehetően hasonló ütemben emelkednek, várakozásaink szerint 10-12%-kal. Ilyen mértékű nominális bérnövekedés és 5-6%-os éves átlagos infláció mellett a reálbérindex valahol 4 és 6% között alakulhat a jövő évben. A múlt pedig azt sugallja, hogy ez az alapján a kiskereskedelmi eladások is nőni fognak jövőre.

A reálbér-index és a kiskereskedelmi forgalom kapcsolata

Forrás: KSH, Erste

Persze az átlagbérek növekedésének mértéke – ellentétben a legkisebb bérekével – nem kőbe vésett. Bár a feszes munkapiac elméletileg lehetővé teszi, hogy az alkalmazottak az idei évben elszenvedett reálbércsökkenést a 2024-es béremelésen keresztül legalább részben kompenzálni próbálják, a munkáltatók mozgástere nem biztos, hogy annyira nagy. A fő kérdés, hogy sok negyedév recessziója után mennyire optimisták a gazdasági kilábalás gyorsaságát illetően, és ezen belül is hogyan ítélik meg saját cégük helyzetét, kilátásait. Fontos lehet az is egy adott vállalat esetében, hogy az egyéb költségei hogyan alakulnak, például milyen áron jut hozzá a működéséhez szükséges energiához. Az is meghatározó, hogy az adott vállalat milyen árazási erővel bír a piacán.

Ha a jövő év elején a múltbeli magas infláció alapján történő átárazás válik általánossá, akkor a béremelésre is nagyobb tér nyílhat.

Ez persze az infláció, illetve az inflációs várakozások alakulása szempontjából nem túl jó hír. Nemzetgazdasági szinten sokkal jobb lenne, ha a nagyobb bérnövekedést a termelékenység javításával tudná kompenzálni a vállalati szektor, ehhez viszont lehet, hogy további beruházásokra lenne szükség, ami a mostani kamatkörnyezetben még mindig nem tűnik egyszerűnek.

Mindenesetre feltételezve a 4-6%-os reálbérindexet, a kérdés, hogy ez elég lesz-e most is a fogyasztás felpattanásához. Nem egyszerű eldönteni. Az elmúlt másfél-két év extrém inflációs környezete valószínűsíthetően tartósan megmarad a háztartások emlékezetében. Dacára a második félév gyors dezinflációjának a megélhetési költségek - különösen az élelmiszerek és jó pár szolgáltatás esetében - továbbra is magasnak számítanak. Nem túl biztató a rövid távú kilátásokra nézve, hogy az Európai Bizottság által publikált ESI fogyasztói bizalmi index esetében régiós összehasonlításban a magyar adat mutatta a legnagyobb visszaesést 2022 második felétől, és azóta is a hazai adat tartózkodik a legmélyebben. Bár az idei év második felében elindult egy lassú emelkedés, amíg a fogyasztói bizalom terén nem látszanak a látványosabb javulás jelei, addig nem feltétlenül érdemes nagyon látványos fogyasztás-bővülésre számítani.

ESI fogyasztói bizalmi indexek alakulása Európában

Forrás: Európai Bizottság, Erste

Magyarország esetében bonyolítja a helyzetet a háztartási szektor részére folyósított változó kamatozású jelzáloghiteleken fennálló kamatstop témája. Nemrégiben a kormányzat döntött arról, hogy ezt a típusú kamatstopot 2024. július 1-ig meghosszabbítják. Az MNB novemberi Stabilitás Jelentésében leírtak szerint 1200 milliárd forintot – ez a fennálló jelzáloghitelállomány 21%-a - illetve darabszámra 300 ezer szerződést érint majd a kamatstop eltörlése, s ebből 77 ezer szerződést neveztek sérülékenynek a jegybanki elemzők. Az utóbbi esetben a törlesztőrészlet várható emelkedése meghaladhatja az 50%-ot vagy az 50 ezer forintot. Természetesen minél alacsonyabb a piaci kamatszint, annál több kamatstopos hitel kerülhet ki a „sérülékeny” kategóriából. A rendelet meghosszabbításnak így indoka lehetett, hogy egyelőre még van tér a piaci kamatszint fenntarthatóbbra csökkenésére, hiszen a jegybank az elkövetkező hónapokban is folytathatja a monetáris enyhítést.

Összességében tehát látszik egyfajta aggodalom amiatt, hogy a kamatstop kivezetése akadályozhatja a fogyasztás helyreállását.

Áttérve a fogyasztás és a megtakarítások viszonyára, illetve a megtakarítások újjáépítésének a témájára egy releváns érv a lassabb fogyasztás-növekedés mellett, hogy a háztartási szektor az elmúlt két év inflációs sokkjában és reáljövedelem-vesztése mellett leépítette a meglévő megtakarításait, és először inkább a biztonsági tartalékokat fogja újraépíteni. A megtakarítások jelentős mértékű leépülését azonban a megtakarítási statisztikák szerencsére nem támasztják alá. Egy olyan jelenségről beszélünk, ami igazából már zajlik is, hiszen a 2022-es csökkenés után az idei év elejétől megindult a megtakarítások újjáépítése.

A háztartások bruttó megtakarításainak alakulása a GDP százalékában

Forrás: MNB pénzügyi számlák, Erste számítások

A pénzügyi megtakarítások állományát illetően pedig - figyelembe véve a mögöttünk lévő időszak szokatlanul magas inflációjának torzító hatásait - érdemes az inflációval is igazítani az adatokat. Bázisnak az utolsó krízismentesnek számító 2019-es év végi pénzügyi eszköz-állományt vettük a háztartási szektor esetében. A lenti ábrán a vastagabb kék vonal mutatja, hogy 2022 második felétől reálértelemben viszonylag gyorsan csökkent a háztartások pénzügyi eszközeinek állománya, és a tavalyi év végére a 2019-es szint alá került.

Az idei harmadik negyedévben már kisebb javulás látszik, és összességében most állhat a teljes pénzügyi megtakarítás állomány reálértelemben a 2019 év végi szintjén.

Eközben a megtakarítások szerkezetében is volt egy komoly átrendeződés: a kötvények, a részvények és befektetési alapok állományának növekedése összességében majdnem teljesen kompenzálta a többi instrumentum állományának csökkenését.

A háztartási szektor egyes pénzügyi eszközeinek inflációval igazított változása 2019 végéhez képest

Forrás: MNB pénzügyi számlák, Erste számítások

Miután tehát reálértelemben nagyjából ott van most a megtakarítások állománya, ahol a 2020-ban meginduló válságok sorozata előtt volt, nagyon erős kényszer a megtakarítások újraépítésére nem feltétlenül mutatkozik majd jövőre. A lakáshitelezés várt újraindulása pedig szintén a további intenzív megtakarítás-építés ellen, és inkább a fogyasztás bővülése mellett szóló érv lehet. Ugyanakkor többek között a gyenge fogyasztói bizalmi adatok azt jelzik, hogy az óvatossági motívumok valószínűleg továbbra is jelen lesznek az egyes fogyasztói szegmensekben.

A fentiek alapján a 2024-es év várakozásunk szerint éves szinten 2,5-3,5% körüli fogyasztásnövekedés hozhat a háztartási szektor esetében, s a gyorsulást inkább az év második fele hozhatja el.

Eközben még érdekesebbé teszi a helyzetet, hogy az államháztartás - tartósan magas finanszírozási igénye miatt – nem kis mértékben támaszkodik a háztartási szektor megtakarításaira. A 2024-es finanszírozási terv szerint az ÁKK arra számít, hogy a lakosság a 2024-ben kapott kamatjövedelme jelentős részét állampapírba fekteti, így összességében a GDP 2%-ának megfelelő 1632 milliárd forint összegű nettó lakossági finanszírozás szerepel a tervben.

Akár előretekintő, akár visszatekintő módon nézzük, a lakossági állampapírok bőségesen pozitív reálkamatot nyújtanak a vásárlóinak. Ez viszont lehet, hogy inkább mégis a megtakarítások és a nem vásárlások irányába mozdítja el a háztartásokat. Azt, hogy végül merre billen a nap végén a mérleg, nem kizárt, hogy az dönti el végül, hogy a prémium állampapíroknak a 2023-as infláció alapján számolt és hamarosan kifizetésre kerülő extrém magas hozamát elfogyasztja vagy újrabefekteti a szektor.

