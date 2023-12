Itt a döntés: újabb kamatvágással zárja az évet az MNB

A várakozásoknak megfelelően újabb 75 bázisponttal 10,75 százalékra csökkentette az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa idei utolsó kamatdöntő ülésén. Így az évet még 18 százalékon kezdő irányadó kamat az infláció meredek esésével jelentősen csökkent, és ez várhatóan 2024 elején is folytatódik.

Újabb 75 bázisponttal 10,75 százalékra csökkentette az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa, így ez a harmadik hasonló lépés az irányadó ráta és az alapkamat szeptemberi összeolvasztása óta. Az októberi és novemberi döntéshez hasonlóan most is 75 bázisponttal csökken a kamatfolyosó alsó és felső széle is, így az egynapos betéti kamat 9,75 százalékra, míg az egynapos hitelkamat 11,75 százalékra csökken holnaptól.

A mai ülésen a friss inflációs jelentést is tárgyalja a Tanács, így a most megjelent kamatkondíciók után három órakor a szokásos közlemény mellett a friss GDP- és inflációs prognózis is megjelenik. Illetve a jegybank meghívója szerint akkor tart online háttérbeszélgetést a döntés hátteréről Virág Barnabás alelnök.

Mivel a döntés gyakorlatilag már előzetesen borítékolható volt, ezért a piac legfeljebb a friss jegybanki üzenetekre figyelhet kiemelten. Novemberben az alelnök már beszélt arról, hogy februárban eshet először 10 százalék alá a kamatszint, amit sokan úgy értelmeztek, hogy addig szinte biztosra vehető a havi 75 bázispontos ütem. Most esetleg ezzel kapcsolatban is közölhet friss előrejelzést.

Az újabb kamatvágás mellett szólt, hogy az inflációs pálya továbbra is támogató (az üzemanyagok árcsökkenése a decemberi indexet is felelé húzza majd), illetve a Fed galamb hangvételű üzenetei általánosságban véve kedvezően hatottak a feltörekvő piaci hangulatra, támogatva ezzel a magyar kilátásokat is. Emellett a múlt héten felszabadult, mintegy 10,2 milliárd eurónyi uniós kohéziós forrás híre is adott némi pozitív lökést az országkockázati megítélésnek.

Az elemzők szerint a fundamentumok alapján akár nagyobb, 100 bázispontos vágásra is lett volna lehetőség, erre utal egyébként az MNB által gyakran hangoztatott pozitív reálkamat is. A novemberi 7,9 százalékos infláció mellett már a 11,5 százalékos kamatszint is 3,6 százalékos visszatekintő reálkamatot jelent,

ENNÉL MAGASABBRA 2015 ÓTA EGYSZER SEM VOLT PÉLDA.

Pénzpiaci szempontból kiemelten fontos, hogy a Fed-ülést követően jelentősen nőtt a kockázati étvágy, miután a piac - vérszemet kapva - rendkívül agresszív kamatvágásokat árazott be. A határidős jegyzésekből számítható implikált kamatpálya és a Fed előrejelzése között az ülést követően jóval nagyobb a rés, mint a kamatdöntés előtt, ez pedig a hazai hozamokra is hatással volt.

A 2024-es és 2025-ös makrogazdasági előrejelzésekben nem számítanak jelentős változásra a szakértők azok után, hogy szeptemberben a jövő évre 4-6 százalékos, míg 2025-re 2,5-3,5 százalékos áremelkedést vetített előre az MNB. A gazdasági növekedés pedig mindkét évben 3-4 százalék között alakulhat.

Virág Barnabás háttérbeszélgetéséről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít majd.

Címlapkép forrása: Shutterstock