Szétesik körülöttünk a megszokott világ, de optimistán zuhanunk 2024-be

Szabó Dániel 2023. december 19. 13:00

Visszatekintve, 2023-ban a Covid-19 hatása jelentősen csökkent, mivel az Egészségügyi Világszervezet májusban hivatalosan is megszüntette a járvány miatt hirdetett globális egészségügyi vészhelyzetet. Az egészségügyi válságok csökkenésével párhuzamosan azonban a geopolitikai feszültségek eszkalálódtak, ami különösen Oroszország agresszív ukrajnai inváziójában és az izraeli-palesztin konfliktus kirobbanásában mutatkozott meg, de a Kína és Tajvan között feszültség is új szintre kapcsolt. A klímaváltozás is berúgta az ajtót. Ennek ellenére az Ipsos-kutatása szerint a világ legtöbb országa a válságok közepette is optimista 2024-et illetően. A magyarok pedig szinte semmitől nem félnek, csak az inflációtól.