Csapadékosabbra fordul az időjárás

Az "álcázott" hidegfront átvonul, csütörtökön délután ködös, fagyos tájak már sehol sem lesznek a megélénkülő délnyugati szélnek köszönhetően. Estétől észak felől egyre többfelé szükség lehet az esernyőkre. Frontokból ezt követően sem lesz hiány - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Csütörtökre virradó éjszaka a nyugati-délnyugati tájakon és északkeleten még kitart a borult, párás, ködös idő, sőt ezekben az országrészekben még terjeszkedhet is a rétegfelhőzet. Másutt az erősen felhős időszakok mellett adott pontban akár hosszabb időre is kiderülhet az ég. A borult tájakon szitálás, ónos szitálás továbbra is lehet, másutt csak elvétve lehet gyenge eső. Az északnyugati, nyugati szél az ország északnyugat-délkelet tengelyében élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -4 és +2 fok között várható.

Csütörtökön a köd és rétegfelhőzet ugyan megszűnik, ennek ellenére jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az ég, reggel lehet némi napsütés a nem rétegfelhőzettel borított tájakon. Estig csak az északi határnál lehet gyenge eső, néhol havas eső, estétől észak felől már több helyen valószínű csapadék. Döntően eső, az Északi-középhegységben néhol havas eső is lehet. A délnyugatira forduló szél napközben mindenütt megélénkül, délután egyre nagyobb területen meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 10 fok között alakul.

Pénteken általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Reggelig és estétől többfelé, napközben szórványosan valószínű eső. Főleg hazánk északkeleti harmadán, illetve a hegyekben helyenként havas eső, havazás is előfordulhat. Sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat a nyugati, északnyugati szél. Hajnalban általában -2, +4, délután 3, 9 fokot mérhetünk.

