Kirúgást kaptak a karácsonyfa alá – Van, ahol az ünnepek elé időzítették a leépítéseket

Tar Gábor 2023. december 20. 10:00

Amerikában több nagyobb cég is közvetlenül az év végi ünnepek elé időzítve jelentett be komolyabb mértékű leépítéseket. Az elbocsátásokat részben az magyarázza, hogy az amerikai gazdaság viszonylag erős makromutatói ellenére az általános fogyasztói hangulat alapján gazdasági lejtmenetre számítanak a cégek. Másrészt az év végi leépítések hagyományosan az éves pénzügyi mérlegek utolsó pillanatban történő kozmetikázására is lehetőséget adnak.