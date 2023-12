Durva kritikát kapott a magyar kormány Amerikából – Megfélemlítésről beszélnek

Az amerikai külügyminisztérium bírálta az új magyar "szuverenitásvédelmi" törvényt, mondván, hogy az "drákói eszközöket" ad a kormánynak a másként gondolkodók megfélemlítésére - írja a Reuters.

A "nemzeti szuverenitás védelméről" szóló törvény egy külön hatóságot hoz létre, amelynek feladata az esetleges politikai beavatkozás kivizsgálása és ellenőrzése.

A lap felidézi, hogy a jogszabály büntetőintézkedéseket is tartalmaz a választásokon részt vevő pártok vagy csoportok tiltott külföldi finanszírozása esetén, a büntetés akár három évig terjedő szabadságvesztés is lehet. A törvényt a jövő júniusra tervezett európai parlamenti választások előtt folytatott fokozott kampány közepette vezették be.

A Reuters arról is ír, hogy Orbán Viktor gyakran került összetűzésbe az Európai Unióval a magyarországi demokratikus jogokkal kapcsolatos kérdések miatt. E konfliktusok és a demokrácia aláásásával kapcsolatos vádak ellenére Orbán azt állítja, hogy az új törvényre azért van szükség, hogy megvédje a külföldi szervezetek indokolatlan politikai beavatkozásától.

A kormányzó Fidesz támogatja ezt az álláspontot, azt állítva, hogy a jogszabály védelmet nyújt a külső politikai beavatkozással szemben.

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma szerint a törvény magyar állampolgárokat, vállalkozásokat és szervezeteket tehet ki "tolakodó" vizsgálatoknak még akkor is, ha nem kaptak támogatást külföldi kormányoktól vagy szervezetektől.

Ez az ellentmondásos jogszabály nemzetközi figyelmet keltett. A múlt hónapban az Európa Tanács emberi jogi biztosa sürgette Magyarországot, hogy fontolja meg újra a törvény végrehajtását, mivel az széleskörű nyomozati jogköröket biztosít, és hiányzik belőle a demokratikus felügyelet.

A képviselők a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvényjavaslatot a múlt kedden szavazták meg, Novák Katalin köztársasági elnök pedig aláírta azt tegnap.

Címlapkép forrása: Getty Images