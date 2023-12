Kijöttek a friss adatok: durván tombol a járvány Magyarországon

Az elmúlt évekhez képest példátlan mértékű a járvány berobbanása Magyarországon, ezt támasztják alá a Nemzeti Népegészségügyi Központ által ma közzétett 50. heti adatok is.

Az NKK közleménye szerint „a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint megállapítható, hogy 2023. december 11 – 17. között az országban 40 200 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 295 600 fő akut légúti fertőzés tüneteivel”. Mindez a számok nyelvén nem mond sokat, de ha az NNK közleményéből kibogarászható, 100 ezer lakosra vetített adatokat, ábrákra rakjuk, máris jobb képet kapunk arról, hogy mennyire durva járvány tombol jelenleg Magyarországon.

Az ábrák kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az elmúlt évek koronavírus-járványai mellett voltak bizonyos korlátozások, most viszont a kórházi látogatási tilalmon kívül nem nagyon, és ez is okozza jelentős különbségek a megelőző évek hasonló adataihoz képest. Az influenzaszerű tünetek kapcsán tehát ez most a helyzet:

Az akut légúti fertőzés terén 100 ezer lakosra vetítve ez most a helyzet:

