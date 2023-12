Orbán Viktor: befejezett ügy a reptér megvásárlása

Kivonulni a német vagy a francia kancellár és elnök tud.

A magyar miniszterelnök csak kimenni tud

- mondta Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy nem vett részt az ukrán európai uniós csatlakozásról szóló szavazáson.

Be fogják látni, hogy ez a döntés hibás és Magyarországnak van igaza. Ugyanakkor Orbán Viktor szerint be kell látni, hogy a többi 26 tagállamnak is voltak robusztus érvei.

Ukrajnát a magyar parlament felhatalmazása nélkül nem lehet felvenni az unióba.

A javaslatot, hogy Orbán Viktor ne vegyen részt a szavazáson, a német kancellár tette.