Példátlanul konkrét felmentéseket kapott Paks II. az új oroszellenes szankciós csomagban

Példátlanul konkrét felmentéseket kapott a Paks II. projekt a 12. uniós oroszellenes szankciós csomagban, hiszen összesen tíz helyen nevesítik a beruházást a kivételek között a friss brüsszeli határozatban – szúrta ki a Portfolio. Mivel a Paks II. projekt az egyetlen, az EU területén orosz fővállalkozó részvételével tervezett beruházás, így a tíz helyen történő nevesítéssel számos kulcsfontosságú területen elhárította a magyar kormány az orosz részvételre, az eddig ismert konstrukcióban megvalósításra leselkedő veszélyeket. Ez értelmezésünk szerint azt is jelenti, hogy jöhet a német Siemens Energy vezetésével az irányítástechnikai rendszer, amit egy mai lapinterjú üzenete meg is erősít, jöhet az orosz hátterű nyersanyagok és építőanyagok egész sora a paksi építkezéshez, illetve zavartalanul behajózhat orosz zászló alatt az a hajó, amely Paks II.-nek hoz nukleáris fűtőelemet.

Fontos értelmezési bizonytalanság hárult el az új csomaggal

Az elmúlt másfél évben, az orosz-ukrán háború kitörése óta, végig ott lebegett a Paks II. projekt felett az a kockázat, hogy valamilyen kulcsfontosságú műszaki, építési, technológiai területen elkaszálja egy uniós oroszellenes szankció a projekt haladását, vagy az abból levezetett tagállami/hatósági értelmezés. Ennek egyik jó példája volt az a bizonytalanság, hogy a német Siemens Energy és a francia Framatome konzorciuma által elnyert irányítástechnikai rendszert leszállíthatják-e az érintett vállalatok a kettős felhasználási célú tiltó rendelkezések fényében, vagy sem.

Részben ezzel az értelmezési bizonytalansággal, részben geopolitikai érdekekkel függött össze, hogy a német kormány eddig nem adta ki a Siemens Energynek az irányítástechnika (Oroszországba történő) leszállításához az exportengedélyt, noha az érvényes megbízás teljesítésének elmaradása miatt akár korlátlan összegű pénzügyi kártérítést is a nyakába kaphatott volna a német cég, ami miatt az fb-elnök éles kirohanást is intézett.

Az irányítástechnika az erőmű egyik alapvető fontosságú építőkockája, ami műszaki-technológiai téren eleve meghatározza, hogy milyen konstrukcióban milyen műszaki keretek mellett épülhet meg az erőmű. Részben ezért, részben számos más szempont miatt rendkívül fontos az, ami a hétfőn elfogadott új, 12. oroszellenes szankciós csomag szövegében felbukkant. A fent jelzett értelmezésünket, miszerint maradhat a német Siemens Energy által vezetett konzorcium az irányítástechnika leszállítására, a vg.hu éppen ma megjelent interjújának üzenete erősíti meg, amelyben Vitalij Poljanyin új projektigazgató azt is jelezte: „A tervek szerint 2028-ra elkészül az első új blokk nukleáris szigete. Utána két évig tart a szerelés, és következhet az üzembe helyezés folyamata. Az ezekkel kapcsolatos részletek a beruházás ütemtervének áprilisi frissítésébe kerülnek majd bele.”

Arra, hogy Paks II. nevesített kivételeket kapott a szankciók alól a megvalósítás főbb kockázati területein, egy múlt heti nyilatkozatban már utalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a konkrét tanácsi határozat szövegét átböngészve pedig ez a kilátás még inkább megerősödött. Ahogy fogalmazott: "A listázni tervezett szervezetek közül sikerült kivetetni azt, amely a paksi beruházás egyik partnere, és sikerült elérnünk, hogy az összes nukleáris kivételszabálynál nevesítik a paksi beruházást, s így az adott esetben túlságos megfelelést célul kitűző nemzetközi szervezetek, bankok és állami hatóságok számára is jogos lesz, hogy a paksi beruházáshoz kapcsolódóan az EU a szankciók alól mentesítést adjanak".

Mindez a tagállamokat tömörítő Tanács által december 18-án elfogadott, már hatályba is lépett 12. oroszellenes szankciós csomag szövegében is visszaköszön, amelyet még nem szerkesztettek össze az eddig hatályban lévő oroszellenes szankciós csomaggal, így a két szöveget össze kell olvasni a teljes kép érdekében. Ennek a lényege ez:

A 12. oroszellenes szankciós csomagban összesen tíz helyen nevesítik a Paks II. projektet, mint amelyre felmentést adnak a tagállamok a szankciós keretek alól, így a különféle hatóságok, finanszírozó szervezetek, részt vevő vállalkozások számára tényleg lényeges értelmező segítséget jelent, és elhárít a projekt megvalósítása útjából számos kockázatot.

Lássuk, mi van a csomagban konkrétan!

Az új szankciós csomagnak már a preambuluma világosan leszögezi, hogy

A Paks II. projektnek Magyarország energiaellátás-biztonsági érdekei szempontjából betöltött jelentőségére tekintettel az e határozatban foglalt, polgári célú nukleáris projektekre vonatkozó mentességek és eltérések az említett projekthez szükséges valamennyi árura és szolgáltatásra teljeskörűen alkalmazandók.

Ezután a különféle oroszellenes szankciós lépések hatálya alól az alábbi kulcsfontosságú, számos helyen ismételt, bekezdés ad felmentést Paks II. számára, hiszen konkrétan nevesítik a közbeszúrt félmondatban a projektet. Az egyik széleskörű tiltó határozat feloldásaként például az szerepel, hogy „Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok lehetővé tehetik olyan szerződések odaítélését és teljesítésének folytatását, amelyek célja” és itt jön az említett alábbi bekezdés, ami aztán a különböző szankciók alóli felmentéskor számos helyen szerepel még:

„Az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, leszerelése és radioaktívhulladék-gazdálkodása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése és biztonsága, és a polgári célú nukleáris létesítmények – mint például a Paks II projekt – befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatása, valamint prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén”.

Egy további fontos felmentést a támogatások és finanszírozás terén kapott a Paks II., hiszen itt is nevesítik a projektet a kivételek között. Az 1i. cikk általános tiltó hatályát árnyalja az alábbi megoldás: „Tilos egy uniós, Euratom vagy tagállami nemzeti program vagy az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet értelmében vett szerződések alapján közvetlen vagy közvetett támogatást – többek között finanszírozást és pénzügyi segítségnyújtást vagy bármely más előnyt – biztosítani bármely, oroszországi székhelyű és 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló jogi személy, szervezet vagy szerv részére.” Ezután jön a már fentebb is alkalmazott bekezdés, amely szerint az említett tilalom nem alkalmazandó a következőkre (ismét nevesítve Paksot): „az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, leszerelése és radioaktívhulladék-gazdálkodása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése és biztonsága, és a polgári célú nukleáris létesítmények – mint például a Paks II projekt – befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatása, valamint prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén.”

Rendkívül fontos felmentés, illetve értelmezési tisztázás született a kettős felhasználási célú termékek és technológiák terén Paks II. számára. Az eddigi oroszellenes szankciós csomag 3. cikk (4) bekezdése azt vezeti fel, hogy „az illetékes hatóságok engedélyezhetik kettős felhasználású termékek és technológiák – nem katonai felhasználás céljából és nem katonai végfelhasználók számára történő – eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy e termékeket vagy technológiákat, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a következőkre szánják”. Ezután az új, 12. szankciós csomagban a c) pontbeli felmentés konkrétan nevesíti Paks II.-t, mégpedig így „az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek – mint például a Paks II projekt – működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén”.

Ez tehát értelmezésünk szerint azt jelenti, hogy a kettős felhasználási célú technológiákra érvényes tiltás nem vonatkozik a Paks II. irányítástechnikai rendszerére, így a német exporthatóság nyugodtan kiadhatja az engedélyt a Siemens Energynek az érvényes magyar megbízási szerződés teljesítéséhez.

Emiatt tehát a francia Framatome szerepe nem nőne meg a projektben, mint ami nyáron felmerült, látva a német hatóság felőli ellenkezést.

Az is fontos, és a német-francia hátterű paksi irányítástechnikai rendszer Oroszországba kiszállítása előtt kinyitja az ajtót, hogy az előző bekezdésbeli felmentést, benne nevesítve Paks II.-t a 3a. cikk (4) bekezdésénél is megadja az új tanácsi határozat, amely tiltás egyébként így szól: „Tilos olyan termékek és technológiák – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele oroszországi természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára vagy oroszországi felhasználásra, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazat fejlesztéséhez.”

A Paks II.-be kerülő nukleáris fűtőelemek akadálytalan eljuttatása szempontjából fontos, hogy a 4ha. cikk (5) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép: „az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek – mint például a Paks II projekt – működéséhez feltétlenül szükséges nukleáris fűtőanyag és egyéb termékek szállítása.” Ez a tiltással együtt olvasva

azt jelenti a gyakorlatban, hogy Oroszország lobogója alatt nyilvántartásba vett hajón be lehet hozni az EU területén lévő kikötőbe orosz nukleáris fűtőelemet, ami majd a Paks II.-be kerül.

Jöhet az orosz eredetű vas- és acéltermék is Paks II.-be, ugyanis egy további mentesítés azt rögzíti, hogy „az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet XVII. mellékletében felsorolt áruk megvásárlását (vas- és acéltermékek vannak felsorolva – a szerk.), behozatalát vagy átadását, miután megállapították, hogy ez szükséges a következőkhöz”: „az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozása, működtetése, karbantartása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése és biztonsága, és a polgári célú nukleáris létesítmények – mint például a Paks II projekt – befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatása, prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén”.

Sokféle építési (pl. beton, alumínium), és vegyi anyag, műszaki termék, gép és berendezés is érkezhet Paks II.-be a kapcsolódó technikai és pénzügyi segítségnyújtással együtt, ugyanis a fent említett uniós rendelet XXI. mellékletére is kiadhatják a hatóságok az engedélyeket. Ezt úgy kezeli a módosított szankciós csomag, hogy „az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet XXI. mellékletében felsorolt áruk megvásárlását, behozatalát vagy átadását, illetve a kapcsolódó technikai és pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez szükséges a következőkhöz”, és ezután következik a fent már jelzett hosszú bekezdés, benne nevesítve a Paks II. projekttel.

A különféle berendezések Oroszországba történő kiszállítása, illetve a Paks II. projekt műszaki-pénzügyi megvalósítása kapcsán további lényeges területen hárultak el a kockázatok. A 4m. cikk szerint „Tilos olyan termékek közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely Oroszországban lévő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, amelyek hozzájárulhatnak különösen Oroszország ipari kapacitásainak fejlesztéséhez.” Ezt az általános tiltó hatályt finomította az (5) bekezdés „A tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az e cikk hatálya alá tartozó termékek és technológia eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológia, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítása a következőkhöz szükséges”.

Itt ugyanis a c) pontba most nevesítve beleírták Paks II.-t is, mégpedig a „szokásos” hosszú bekezdésbe így: „az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozásához, működtetéséhez, karbantartásához, fűtőanyag-ellátásához és fűtőanyag-utókezeléséhez és biztonságához, és a polgári célú nukleáris létesítmények – mint például a Paks II projekt – befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatásához, prekurzor anyagok szállításához orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológiához, valamint a polgári célú nukleáris együttműködéshez, különösen a kutatás és fejlesztés területén.”

Címlapkép forrása: Paks II. Zrt. Facebook-oldala