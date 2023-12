Havazás Magyarországon: megjött a legújabb térkép

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat reggeli közlése szerint légtömeghatár húzódik térségünkben, többfelé, több hullámban várható csapadék. Közben az Útinform is kiadta aktuális tájékoztatását a hóhelyzet miatt.

A délnyugati tájakon az eső lesz a meghatározó csapadékforma, másutt havas eső, havazás valószínű. Sok helyen kifehéredhet a táj, általában néhány, de a hegyekben, illetve kisebb körzetekben síkvidéken is kialakulhat akár több centiméteres tapadó, vizes hóréteg. Az Időkép cikke szerint volt ahol 10 cm-nél is vastagabb hóréteg alakult ki.

A hótakaró azonban nem lesz túl tartós, ugyanis (bizonytalan gyorsasággal) enyhülés kezdődik délnyugat, nyugat felől, és a havazás is lassan északkelet felé korlátozódik - vetítik előre.

A többfelé erős, olykor viharos északnyugati szél délután átmenetileg veszít erejéből.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

A szolgálat figyelmeztetést is kiadott. Ma az esőből, havas esőből, havazásból összegyűlő napi csapadékösszeg az Észak-Dunántúlon nagyobb területen is elérheti a 20 mm-t, elsősorban Győr-Moson-Sopron térségében a 30 mm-t is meghaladhatja. Ezért narancssárga a lenti térképen az érintett vármegye.

A közút tájékoztatása

A Bakonyban, a Mecsekben és Bicske környékén havazik. Csornánál és Komárom-Esztergom vármegyében havas eső esik. Dabas és Eger környékén szállingózik a hó. A Dunántúl többi részén, valamint Lakitelek környékén esik vagy szemerkél az eső.

Az M7-es autópálya vizes, az M44-es autóút és az M30-as autópálya burkolata nedves, a gyorsforgalmi utak burkolata az Alföld keleti részének kivételével minden máshol sónedves. A fő- és mellékutak a Dunántúl havazással érintett területein jellemzően latyakosak, Kápolnásnyék környékén előfordulhatnak havas alsóbbrendű úti szakaszok is. Az ország déli vonalán valamint az Alpokalján vizesek, nedvesek az utak, a délnyugati területeken, a középső országrészben és az Északi-középhegységben sónedvesek. Az Alföld keleti részén szárazak az utak.

Minden máshol kielégítőek a látási viszonyok.

Szolnok térségében erősebb széllökések (40-59 km/h) tapasztalhatóak, de Tatabánya és Kápolnásnyék környékén, valamint a Duna vonalától keletre többfelé, Szigetszentmiklós és Monor térségében, a Jászságban, Maros-Körös közé eső területen, a román határ mentén továbbá az északkeleti országrészben közepes (30-39 km/h) erejű a szél.

A hőmérséklet -3 és +2 fok között változik.

A közúti közlekedés biztonságát, folyamatosságát befolyásoló események:

A nyugatról keletre tartó erős tranzitforgalom miatt az M1-es autópálya teljes hosszán, Hegyeshalom határátkelő és Budapest között, telített sávokra, lassabb haladásra, torlódásokra készüljenek! A menetidő többlet kb. 1 óra.Két személygépjármű karambolozott az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Mezőkeresztes térségben. A 137-es km-nél a belső sávot lezárták, a torlódás pár km-es.

Baleset történt a 22-es főúton, Salgótarján közelében. A 64-es km-nél félpályás korlátozást vezettek be.

A 84-es főúton, Újkér térségében baleset történt. A 91-es km-nél félpályás útzár mellett helyszínelnek rendőrök.

Átadták a forgalomnak Bátonyterenyénél a 23-as főút új elkerülő szakaszát, a Kisterenye és Bátonyterenye közötti összekötőutat, illetve a Maconkára vezető összekötőút egy újabb szakaszát.

Az ünnepi kamiontilalom december 23-án, ma este 22 órától, december 26-án, kedden 22 óráig lesz érvényben. Valamint szilveszterkor december 30-án 22 órától, január 01-jén 22 óráig tart majd.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán