Kína is faképnél hagyta Putyint, megrettentek a szankcióktól

A külföldi részvényesek, köztük a kínai CNOOC és CNPC, szankciókra hivatkozva felfüggesztették részvételüket az orosz Arctic LNG 2 nevű projektben. A vállalkozás kulcsfontosságú, hogy Oroszország növelni tudja részesedését az LNG-piacon. Az kitermelő és cseppfolyósító komplexumot már korábban is nehéz helyzetbe hozták az Egyesült Államok által kivetett szankciók, de logisztikai problémák is nehezítik a beruházás megvalósítását – írja a Reuters.

Az egyenként 10%-os részesedéssel rendelkező kínai állami olajipari nagyvállalatok, a CNOOC és CNPC kiszálltak az orosz Arctic LNG 2 projektből, mondván a nemzetközi szankciók ellehetetlenítik a részvételüket. Korábban több más érdekelt fél is kiszállt a beruházásból, köztük a francia TotalEnergies és egy japán konzorcium is, amelyek kártérítést és kötbért sem hajlandók fizetni, mert vis maiornak tartják a büntetőintézkedések okozta helyzetet – számolt be a hírügynökség.

A kínaiak kiszállása aggasztó Moszkva számára, mert így valószínű, hogy az Arctic LNG 2 elveszíti a gázszállításokra vonatkozó, már megkötött hosszú távú szerződéseit. Mivel az orosz Novatek, a projekt többségi érdekeltje potenciálisan egyedül viseli a pénzügyi felelősséget, a 21 milliárd dolláros kezdeti beruházás és a nyugati szankciók miatti finanszírozási nehézségek további akadályokat jelentenek. Ráadásul piaca sem biztos, hogy lenne a terminálnak, mivel az Európai Unió és a G7-ek az orosz LNG-szállítások korlátozását fontolgatják.

Bár a projekt második fázisa a tervek szerint jövőre, a harmadik pedig 2026-ban kezdi meg működését, a felfüggesztés miatt a kereskedelmi LNG-szállítások 2024 második negyedévéig elhúzódhatnak. A három feldolgozó egységgel tervezett projekt éves kapacitása 19,8 millió tonna cseppfolyósított földgáz lenne, de a geopolitikai kihívások átrendezhetik az ütemtervet, és hatással lehetnek Vlagyimir Putyin elnök terveire, hogy a vezetékes gázszállítások helyett az LNG-re álljon az orosz gázipar.

Címlapkép: Illusztráció – egy másik, a Jamal LNG üzem általános látképe Szabetta városában, a Jamal-félszigeten, a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben, a Dél-Tambej mezőn, Oroszország sarkvidéki részén, 2018. december 09-én. A fotó forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images