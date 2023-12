Megszületett az olasz költségvetés, amiért nem hullanak fejek

Az olasz parlament véglegesen jóváhagyta Giorgia Meloni 2024-es költségvetését, ami a közelmúltbeli koalíciós feszültségek közepette jelentős mérföldkő a kormány számára. Az alsóház péntek késő esti döntése egyszerre ad választ a választói aggodalmakra, valamint erősíti a költségvetési fegyelmet. A jóváhagyott büdzsé adócsökkentést vezet be a béreknél, és csökkenti a jövedelmi sávozási rendszert. Emellett tartalmazza az állami alkalmazottak szerződéseinek megújítását is, ami kritikus pont volt a költségvetési koalíciós vitáknál.

Annak ellenére, hogy a gazdasági növekedés elmaradt a várakozásoktól, Meloni kormányának sikerült elkerülnie az Európai Bizottság elmarasztalását a laza fiskális politika miatt. A GDP-arányos hiány várhatóan 2026-ig az EU által meghatározott határérték felett marad, egy évvel később, mint eredetileg tervezték, de mégsem kell retorzióktól tartania Olaszországnak – írja a Bloomberg.

Giorgia Meloni kormánya azt is megúszta, hogy leminősítsék az ország adósbesorolását, és a német és az olasz kötvényhozamok közötti különbség is a legkisebb a hivatalba lépése óta. A 2024. évi költségvetés hangsúlyozza a gazdasági stabilitás iránti elkötelezettségét, ami a Moody's Investors Service negatív kilátásának megszüntetésében is tükröződik.

Az új uniós költségvetési szabályok életbe lépésével azonban kihívások várnak Rómára, mivel a 90% feletti GDP-arányos adóssággal rendelkező országoknak egy kiigazítási időszak alatt 1 százalékponttal csökkenteniük kell a GDP-arányos adósságot. Olaszország saját adósságrátája megközelítőleg 140%, ami a jövőben komoly nehézséget okozhat.

Giancarlo Giorgetti pénzügyminiszter a hét elején arról beszélt, hogy reméli, Olaszország jövő évi költségvetési tervei nem igényelnek majd kiigazításokat az új költségvetési szabályoknak való megfelelés érdekében.

