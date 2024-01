Elmondta Hernádi Zsolt, hogy mi befolyásolhatja idén a benzinárat

Üzemanyagárak jövője: Hernádi Zsolt szerint idén nem várható jelentős árcsökkenés a finomított olajtermékeknél, a szaporodó nemzetközi konfliktusok azonban jelentősen befolyásolhatnak -vélekedése szerint egy újabb közel-keleti front megnyitása "akár 15 százalékos áremelést is eredményezhet a hazai piacon", de ha a globális olaj- és gázkereskedelem ütőerének számító

Hormuzi-szorost lezárják, ahol a teljes kőolajpiac 20 százaléka halad át, akkor akár 70-80 százalékos áremelkedéssel is lehet számolni.

Olajcégek és a háború: a cégvezér szerint a közhiedelemmel ellentétben az energiavállalatoknak nem feltétlenül kedveznek a nemzetközi konfliktusok, egy ilyen ugyanis "rettentően összezavarja a piacokat". Bár a benchmark olajtermék drágulásának hatására növekszik az olajcégek termelésének az értéke, ugyanakkor csökken az árrés is a finomított termékekre - Hernádi szerint ezen a piacon (is) az az alapszabály, hogy hosszú távon az egyensúlyi helyzet a legkedvezőbb minden résztvevő számára.

Kormányzati elvonások: élesen kritizálta az elnök-vezérigazgató a nem piaci alapon működő rendszert, elmondása szerint "azt hittük, hogy a szocializmus végével többé nem nyúlnak bele ennyire drasztikusan a piaci folyamatokba." Kiemelte:

továbbra is hatalmas tévedésnek tartom, ha egy kormány azt gondolja, hogy a piac minden lépését képes szabályozni.

Az extraadókat kábítószerhez hasonlította Hernádi: szerinte ugyanis "rettentő könnyen rájuk lehet szokni, egyre erősebbet akar belőlük az ember, és nagyon nehéz tőlük megszabadulni". A cégvezér szerint ha a rövid távú politikai célok felülírják a gazdasági racionalitást, az nagyvállalati oldalon beruházási kockázatként jelenik meg.

Hernádi elmondása szerint a mostani időszakra egyfajta korrekcióként tekint, amit a költségvetés stabilizálásának igénye váltott ki, viszont ennek a korrekciónak elvileg az lenne a lényege, hogy ne váljon főszabállyá

- a permanens korrekciót ugyanis kiszámíthatatlanságnak hívják,

mutatott rá. A cégvezér szerint Magyarországon 2020-ig, a koronavírus-járvány kitöréséig kiszámítható gazdaságpolitika volt, szerinte az ezt megelőző időket kellene visszahozni.

Finomítói átállás: Hernádi közölte, hogy jelenleg minkét olajfinomítóban, azaz a százhalombattaiban és a pozsonyiban (Slovnaft) is

képes a Mol 30-35 százalékban nem orosz kőolaj bedolgozására,

ami kedvező hír a vállalat diverzifikációs kitettsége szempontjából.

A Slovnaftra vonatkozó EU-s könnyítést még december közepén hosszabbították meg egy évvel. Az orosz olaj kiesése akár ellátásbiztonsági kockázatokat is jelenthetett volna, ennek kapcsán a szlovák és a cseh felek is figyelmeztettek, hogy a mentesség nélkül akár üzemanyaghiány is kialakulhata régióban, ami több országban is jelentős benzin- és dízelár drágulást okozott volna. A mentesség kiharcolását így kommentálta Hernádi: "Szerencsére győzött a gazdasági racionalitás az önsorsrontó politikai ideológia felett"

A cégvezér hozzátette: "Semmilyen piaci racionalitás mentén nem lehet amellett érvelni, hogy az orosz kitettséget radikálisan csökkentsük és egy másikra cseréljük.

Ez az elvárás nem üzleti, hanem politikai logika mentén fogalmazódott meg.

