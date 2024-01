Felszínre bukott Kína és Oroszország titkos üzlete

A moszkvai hadiipar számára kulcsfontosságú, precíziós számítógépes CNC eszközök kínai exportja az ukrajnai teljes körű invázió óta megtízszereződött. Kína és Oroszország között egyre mélyülő katonai-ipari partnerség van. De a szankciók miatt egyre erősödnek a kockázatok.

A precíz fémmaráshoz használt CNC-egységek aggodalmat keltenek Ukrajna szövetségesei körében, akik igyekeznek korlátozni Oroszország hozzáférését ezekhez a berendezésekhez. Az adatokból kiderül, hogy Kína és Oroszország között egyre mélyülő katonai-ipari partnerség van, amelyet az Egyesült Államokkal szembeni közös politikai érdekek vezérelnek – írja a Financial Times.

Miközben az EU-ból származó CNC-szerszámok orosz importja a szigorított korlátozások miatt csökken, júliusban a kínai eredetű termékek értékben már az orosz import 57%-át tették ki. Ez jelentős növekedést jelent a háború előtti 12%-hoz képest.

Annak ellenére, hogy az USA szankciókat vezetett be a CNC-szerszámok orosz importőreivel szemben, beleértve a minimális berendezéseket mozgató importőröket is, a kínai vállalatoknak kockázatokkal kell szembenézniük, ha továbbra is kereskednek az orosz ügyfeleikkel.

Elemzők szerint Kína támogatása segít fenntartani az orosz gazdaságot a szankciók közepette, a szállítmányok, köztük a gépek, hozzájárulnak Oroszország gazdasági stabilitásához. A védelmi célú gyártáshoz létfontosságú CNC-szerszámok a nemzetközi kapcsolatok vitás pontjává válnak, ami aggodalmakat vet fel Kína és Oroszország egyre mélyülő kapcsolatával kapcsolatban.

