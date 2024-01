Mire használják a mesterséges intelligenciát a magyar cégek?

Az innováció terén nem jeleskednek a hazai cégek, de a digitális átállást komolyan veszik - közölte a K&H a saját innovációs indexe alapján. A bank három éve méri a hazai közepes és nagyvállalati szektor innovációs aktivitását, a kutatás adataiból képzett innovációs index 2023 második félévében 29 pontra emelkedett, ami ugyan egy ponttal magasabb az előző félévben mért mélypontnál, de még így is az átlagosnál gyengébbnek nevezhető.

Az adatok közül egyértelműen kiemelkedik a digitális átállás témaköre, mert a felmérésből az derül ki, hogy a cégek fele ezen a téren továbbra is dinamikusan fejleszt. Kevésbé jellemző a már meglévő szoftverek összekapcsolása, mint régebben, és a távmunkára való felkészítés is a korábbi szint felére esett vissza – ám ez könnyen magyarázható azzal, hogy amelyik cég ezt akarta, az már korábban meg is tette.

A cégek alkalmazottainak 60 százaléka használ számítógépet a munkájához. Közülük folyamatosan növekszik az internethasználók aránya, ami immár eléri a 74 százalékot (ez az arány 2021 első félévében még csak 49 százalék volt). Évről évre növekszik a munkájukhoz hordozható informatikai eszközt használók aránya is, ami 2023 második félévében elérte az 56 százalékot (ez az arány 2021 első felében még csupán 39 százalék volt).

Egyre elterjedtebb (16 százalék), hogy a cégek részletesen kielemzik a felgyűlt nagy mennyiségű digitális adatot (Big Data-elemzés). Ugyancsak növekvő tendenciát mutat az okoseszközökből és szenzorokból kinyert adatok elemzése, amelyet immár a vállalatok közel harmada (28 százaléka) felhasznál, miközben az ugyanezen eszközökből kinyerhető geolokációs adatok egyre kevésbé kelti fel a figyelmüket.

Évről évre csökken azonban azoknak a cégeknek az aránya, amelyek kielemzik a közösségimédia-adatokat (például a kommenteket): két éve még a cégek egytizede figyelte a közösségi média híráramát, ma már pusztán 1 százalékuk jelezte ezt a tevékenységét.

Folytatódik a mesterséges intelligencia térhódítása, immár a cégek több mint egytizede (11 százaléka) alkalmazza az új technológiát. Jellemzően kevés cég (2-5 százalék között) használja a mesterséges intelligenciát előrejelzésre, optimalizálásra, vizuális adatok feldolgozására, illetve arc- és képfelismerésre, vagy önvezérlő gépek alkalmazására. Beszédfelismerésre, gépi fordításra vagy chatbot-ként ismét a cégek mintegy 5 százaléka használja a mesterséges intelligenciát. Ez ugyan jelentős emelkedés a félévvel ezelőtti mélyponthoz képest, de csak visszatérést jelent a két évvel ezelőtti szinthez képest. Három félévnyi mélypontot (3-4 százalék) követően 2023 második félévében már a vállalatok 10 százaléka számolt be arról, hogy folyamatautomatizálásra használja a mesterséges intelligenciát.

Láthatóan a cégek még csak próbálgatják, hogy mire is alkalmas a mesterséges intelligencia

– nyilatkozta Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője, aki kiemelte, hogy mind a személyre szabott ajánlatok kidolgozása, mind a kockázatkezelés és csalásfelismerés tavalyi fellendüléséhez képest most mérsékeltebb használatot jeleztek a vállalatok. A szakember hangsúlyozta, hogy a kedvezőtlen gazdasági környezetben – a visszaeső kereslet és a növekvő költségek mellett – a cégek egyelőre inkább a háttérfolyamatokra koncentrálnak:

IGYEKEZNEK FELTÁRNI BELSŐ TARTALÉKAIKAT, ÉS SAJÁT MŰKÖDÉSÜKET ÉSZSZERŰSÍTIK,

amihez segítséget nyújthat az MI alkalmazása.

