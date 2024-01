Nem zörög a haraszt: újabb akkumulátorgyárról suttognak

A vállalat, amely olyan iparági óriásokkal versenyez, mint a Tesla és a kínai BYD, nem kívánta kommentálni az értesülést. Az ügyre rálátó iparági források szerint azonban hamarosan hivatalos bejelentés érkezhet az új gyárral kapcsolatban.

Már korábban is voltak arra utaló jelek, hogy Indiában terjeszkedne a VinFast. A Reuters arról számolt be tavaly szeptemberben, hogy a vállalat több pozíciót is meghirdetett az országban, új kollégákat kerestek többek között értékesítési, jogi és back office területekre.

A Reuters egyben felidézte, hogy a VinFast korábban gyárak építését tervezte Indiában és Indonéziában is, amelyek éves gyártókapacitása legfeljebb 50 ezer autó lett volna és 200 millió dollárból valósultak volna meg.

A vietnami vállalat tavaly azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy tőzsdei bevezetését követően nem sokkal a piaci kapitalizációja meghaladta a 192 milliárd dollárt. Ezzel a bravúrral a világ harmadik legértékesebb autógyártója lett rövid időre, olyan szereplőket megelőzve, mint a már említett BYD, vagy éppen a Volkswagen.

A tündérmese természetesen nem tartott sokáig, a VinFast árfolyama hamar összeomlott, a történelmi csúcsot jelentő 93 dolláros szintről 5 dollár alá zuhant a jegyzés, jelenleg 7 dollár közelében kereskednek a vállalat papírjaival.

