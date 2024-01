Cáfolják Hernádit: nem is túl magas a horvát tranzitdíj?

Nem az e heti volt az első eset, hogy Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója felszólalt a szerinte méltánytalanul magas horvát tranzitdíjak ügyében, most azonban a horvát olajvezetékeket üzemeltető Janaf reagált a vezető kijelentéseire.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója már többször is felszólalt a szerinte méltánytalanul magas horvát tranzitdíjakkal szemben - nemrég egy interjúban úgy fogalmazott, hogy a horvát szállítási költség még mindig a négyszerese a méltányos piaci árnak, illetve korábban azt is kifejtette, hogy ez az útvonal kb. 40 százalékkal drágább mint az ukrán alternatíva, még a sokszoros ukrán drágítás után is. A cégvezér véleménye szerint a horvát félnél

egyszerűen visszaélnek a kiszolgáltatott helyzetünkkel, és ezzel nemcsak Magyarországnak, hanem Szlovákiának és Csehországnak is megnehezítik a helyzetét.

Szerdán megjött a horvát olajvezetékeket üzemeltető Janaf válasza Hernádi nemrég tett kijelentéseire: a horvát Index.hr-en közölt írás értelmében a cég határozottan visszautasítja a vádakat, a vonatkozó közlemény értelmében minden ügyféllel szemben egyenlő bánásmódot tanúsítanak a Janafnál, ez látható a szállítási díjak kiszámításánál alkalmazott módszertanban. Az üzemeltető szerint a szerződéses felekkel a csővezetékben meglévő részesedéseik alapján kötik az ügyleteket, nem pedig az alapján, hogy melyik jogi személyről van szó - a Janaf szerint ezzel a Mol is tisztában van.

Ezt írják többek között: "Hangsúlyozzuk, hogy a Janaf és a Mol csoport régóta fennálló partneri viszonyt ápol, és hogy Janaf biztonságos és megbízható partner, amely hozzájárul Magyarország és Szlovákia stabil olajellátásához”

