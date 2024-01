Nagy Márton épp most árulta el: radikális tervet fontolgat a kormány

Nagy Márton szerint rossz döntés lenne, ha a költségvetési fegyelem előtérbe kerülne az Európai Unióban. A nemzetgazdasági miniszter a Demokrata hetilapnak adott interjújában hangsúlyosan beszélt a fiskális politikáról és azzal érvelt, hogy ha más országok 7-8 százalékos költségvetési deficittel versenyeznek a saját gazdaságaik támogatása érdekében, akkor "mi is lehetünk megengedőbbek magunkkal szemben". Egyenesen azt javasolja, hogy Európának és benne a legnagyobb gazdaságnak, Németországnak átmenetileg, kontrollált módon fel kell lazítania a költségvetési hiányt. Nagyon úgy tűnik, hogy a kormány gazdaságpolitikája választóvonalhoz érkezett, feladni készül az alacsony költségvetési hiány melletti elköteleződését a gazdasági növekedés támogatása érdekében. A helyzet gyorsértékelése az elmúlt hetek gazdasági adatai, kormányzati bejelentései, valamint a legfontosabb megszólalások tükrében.

Bajban a költségvetés, de a kormány láthatóan nagy dolgokra készül

A költségvetés válságban van. Lehet szépíteni az adatokat, viszont a számok elég egyértelmű képet mutatnak:

A kormány nem tudta teljesíteni a saját megemelt hiánycélját, tavaly év végén közzétett középtávú makrogazdasági prognózisában vallotta be a Pénzügyminisztérium, hogy a 2023-as évre már 5,9%-os GDP-arányos deficitet vár.

A tavalyi harmadik negyedévben 3,7% volt a kormányzati szektor GDP-arányos hiánya, ezzel az államháztartási hiány elmúlt négy negyedévének gördülő átlaga 7,7% volt. Ahhoz, hogy ez a szám 6% alá csökkenjen 2023 egészére, az utolsó negyedévben legfeljebb 7%-os deficitet halmozgatott a költségvetés tavaly, ilyen alacsony negyedik negyedéves hiányadatra 2019 óta nem volt példa. A kormány terveit segíti ugyanakkor, hogy az év utolsó szakaszában kisöpörhette a padlást (lásd: MVM 309 milliárd forintos osztalékelőleg-befizetése), és közben nem történt meg a szokásos kiköltekezés az utolsó napokban, miközben a korábbi években jellemző volt, hogy a közlönyökben ilyenkor jelentek meg százmilliárd forintos átcsoportosítások.

Eközben a 2024-es büdzsé, amit a parlament szokás szerint korán, a nyár folyamán szavazott meg, nagyon messzire került a realitásoktól, és leginkább az a kérdés, hogy kormányzati kiigazítás hiányában 5 vagy 6% lesz-e az idei hiány (a vártnál rosszabb 2023-as bázisfolyamatok miatt a 2024-es büdzsétrendek is romlottak azóta).

Mindezen gyenge fiskális helyzet és a fegyelmezett költségvetési politika hiányára mutatott rá legfrissebb írásában Zsiday Viktor befektetési szakember is. Szerinte a költségvetés valós helyzetét jól tükröző mutató alapján visszajutottunk a 2006-os szintekre.

Eközben azt is érdemes hozzátenni a teljes képhez, hogy Nagy Márton ritkán látott kormányzati felhatalmazást kapott néhány nappal ezelőtt: az ismét létrejövő Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozik most már gyakorlatilag minden érdemi gazdaságfejlesztési, és gazdaságpolitikai döntés (költségvetési politikát leszámítva), valamint önálló előrejelző stábbal egészült ki a minisztérium, miután Suppan Gergely korábbi makrogazdasági elemző is az NGM csapatába igazolt. Ez a gyakorlatban tehát azt jelenti, hogy gazdasági kérdésekben Nagy Márton megkerülhetetlen és döntő szereplővé vált. Mindezek fényében érdemes értékelni a nemzetgazdasági miniszter hetilapnak adott interjújának legfontosabb, elsősorban a költségvetésről tett állításait, és fontos kiemelni azt is, hogy ez az első interjú, amit már megerősödött pozíciójában adott.

A büdzsével kapcsolatban a következő kijelentéseket tette a miniszter:

A költségvetési hiánynak csökkennie kell, ugyanakkor a gazdaságfejlesztési célokat is figyelembe kell venni, hiszen idén a növekedés helyreállítása a kiemelt cél.

Ehhez a költségvetés oldalán is szükséges egyfajta impulzus a gazdaságnak.

Ebből a szempontból fontos kérdés, hogy az EU milyen költségvetési feltételeket szab meg, visszatérünk-e a 3% alatti deficithez.

Nagy Márton szerint érdemes lesz figyelni a többi országot. Állítása szerint két út létezik: vannak államok, amelyek a költségvetési fegyelmet helyezik előtérbe még akkor is, ha a növekedés összeomlik, és vannak, amelyek versenyeznek, állami támogatásokat adnak az új gazdaságnak.

Ez utóbbi csoportot megítélése szerint nem érdekli a költségvetési hiány mértéke, csak a produktivitás számít. Szerinte ezt az utat követi az Egyesült Államok és Kína is. Most az a kérdés, hogy az EU beszáll-e a két szuperhatalom versenyébe: támogatásokkal javítja-e saját versenyképességét, vagy a költségvetési fegyelmet helyezi előtérbe.

Én azt gondolom, hogy ez utóbbi (a költségvetési fegyelem előtérbe helyezése - a szerk.) rossz döntés lenne,

hiszen ha mások versenyeznek és 7-8 százalékos költségvetési hiánnyal és száz százalék körüli államadóssággal futnak, akkor mi is lehetünk megengedőbbek magunkkal szemben" - fogalmazott sokatmondóan a miniszter, aki szerint ebbe a versenybe az EU-nak és Németországnak be kell szállnia.

Azt javasolja, hogy

"Európának átmenetileg, kontrollált módon fel kell lazítania a költségvetési hiányt."

Gyorsan hozzáteszi ugyanakkor, hogy "ez természetesen nem azt jelenti, hogy bele kellene menni az úgynevezett költségvetési alkoholizmusba". "Hosszú távú növekedésről van szó, és ezt a fiskális politikával lehet segíteni, célzott állami támogatási rendszeren keresztül" - tette hozzá.

Nagy Márton költségvetési politikával kapcsolatos megnyilvánulása több szempontból is figyelemreméltó. A kijelentések értékelésekor már az elején érdemes árnyalni a képet azzal, hogy sok esetben a miniszter úgy fogalmaz, hogy nem egyértelmű, hogy a magyar költségvetési politikára lehet-e érteni, amit mond (vannak olyan mondatai, amelyek viszont félreérthetetlenül a magyar helyzetre vonatkoznak: a költségvetés oldalán is szükséges egyfajta impulzus a gazdaságnak). Viszont az sokat elárul, hogy szerinte milyen irányba kellene mennie az uniós költségvetési folyamatoknak: kevesebb fegyelem, nagyobb lazítás, vagyis egyértelműen a költségvetési deficit növelése mellett érvel (az általa képviselt "high pressure economy" egyik összetevője is épp ez). Ez már csak azért is különös, mert - bár feladatkörében és hatáskörében látványosan megerősödött - a költségvetési politikáért a Varga Mihály vezette Pénzügyminisztérium felel. Ezek alapján a kormányon belül már most azonosítható egy erőteljes törésvonal a gazdaságpolitika jövőjét és a kormányzati terveket illetően.

A miniszter egyik érve, hogy egyes országok (itt az Egyesült Államokat és Kínát nevesíti) nem törődnek a költségvetési hiánnyal és az EU-nak is ezt az irányt kellene választania. Nem nehéz belátni, hogy ha az Európai Unió a folyamatban lévő fiskális szabály-felülvizsgálat során a lazítás irányába mozdul el, az - a költségvetési problémákkal küszködő - Magyarországnak is fellélegzést jelentene. Vagyis ebbe az érvelésbe bele lehet látni azt, hogy közvetetten a magyar költségvetési fegyelem lazítása mellett érvel. Épp a napokban megjelent Signature elemzésünkben mutattunk rá arra, hogy mintha válaszút elé ért volna a hazai gazdaságpolitika és feladni készül az alacsony költségvetési hiány melletti elköteleződését, az egykor fontos célként hirdetett nullás költségvetés mára délibáb lett. Mindezt a kormány arra is alapozhatja, hogy a negyedik éve igen magas költségvetési hiány finanszírozása nem okozott gondot - mindeddig. Elemzésünkben azonban rámutattunk arra, hogy ezért Magyarország hatalmas árat fizet (tavaly GDP-arányosan az egész Európai Unióban a legmagasabb volt a kamatkiadások mértéke), és a költségvetési fegyelem elvesztése több ok miatt is nagyon kockázatos stratégia.

Az pedig gyakorlati kérdés, hogy ha Nagy Márton szavait úgy értelmezzük, hogy idén az állami költségvetésnek jobban kell támogatnia a gazdasági növekedést, vagyis lazítani kéne, az hogyan fér bele a 2024-es büdzséfolyamatokba. Egy hónappal ezelőtti írásunkban számoltuk ki ugyanis, hogy a 2,9%-os idei hiánycél már most (a rosszabb bázisfolyamatok, kedvezőtlenebb makrokörnyezet miatt) veszélyben van, és sokkal reálisabbnak tűnik az 5%-os idei deficit. Vagyis nemhogy plusz költekezésre nincs egyáltalán mozgástere a kormánynak idén, de az eredeti hiánycél elérése érdekében (amely mellett alig egy hónappal ezelőtt ismét elköteleződött Varga Mihály pénzügyminiszter) is kiigazító intézkedéseket kellene tennie. Érdekes lesz látni, hogy a kormány a következő hetekben miként oldja fel ezt az ellentmondást. A 2024-es év legelső és legfontosabb kérdése lehet az, hogy mi lesz az idei költségvetési hiánycéllal (melynek megvizsgálását februárra ígérte Varga Mihály). Az erre adott kormányzati választ azt is megmutathatja, hogy mik az erőviszonyok a kormányon belül gazdasági kérdésekben.

A kormánynak hamarosan elő kell állnia egy új hiánycéllal, hogy hitelesítse a szétcsúszott költségvetési politikát. A nemzetgazdasági miniszter szavaiból úgy tűnik, hogy az idei évnek sem fut neki 5%-nál kisebb valódi hiánycéllal. Ez következik ugyanis a büdzsé alapfolyamataiból, és az állami növekedésélénkítési igényből. Persze könnyen lehet, hogy ennek a bevallására is csak fokozatosan kerül sor az év folyamán, ahogyan ezt tavaly láttuk.

Jegybank

Nagy Márton úgy vélekedett, hogy ebben a helyzetben a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentése lehetne gyorsabb. Szerinte az tartja vissza a jegybankot a nagyobb mértékű kamatcsökkentéstől, hogy nagyon sok külföldi ül úgynevezett forró pénzen, az MNB diszkontkötvényein. Ha innen meglódulnának a befektetők, az a forint volatilitásában jelentkezne szerinte.

Azt is mondja a kormány, hogy a vállalatok esetében nincs szükség reálkamatra, nem jelent jót ugyanis, ha a cégek megtakarítanak és nem beruháznak.

A pozitív reálkamatokat a cégek esetén meg kell szüntetni - hangoztatta a miniszter.

Gazdaságfejlesztés

A rövid távú stratégia szerinte a fogyasztás és a beruházások élénkítése. Ehhez szükséges a reálbérek növekedése, a többletet azonban nem biztos, hogy elfogyasztják az emberek, ezért érvelése szerint oldódnia kell az óvatossági motívumnak, fokozatosan 10% körülire kell csökkenteni a háztartások jövedelemarányos megtakarítási rátáját. "Ez akkor történik meg, ha az emberek biztonságban érzik magukat" - fejtette ki.

A hosszú távú stratégia elemeként említette a független energiarendszer kiépítését, a foglalkoztatottak számának emelését. Ehhez a tartalékokat ki kell aknázni, amihez célzott programokat indít a kormány - vetítette előre. A harmadik lehetőség az infrastrukturális fejlesztések növelése. Rengeteg kamion közlekedik a magyar autópályákon, ennek helyet kell adni, mert szerinte ha meghosszabbodik a szállítási idő, költségesebbé válik.

A német gazdaságról, a kínai iparról is kifejtette álláspontját a tárcavezető. "A kínai és a német tőke együtt akar működni, ennek pedig Magyarország vált a terepévé" - mondta. Megjegyezte: tulajdonképpen a német tőke miatt érkezik a kínai tőke hazánkba, a kínai tőke aztán még több német tőkét vonz, a még több német tőke pedig még több kínait. Példaként említette a debreceni BMW-gyár megépülését és a CATL-gyárat.

"Ezek egymást erősítő folyamatok. Az üzlet nem állhat meg" - vetítette előre. Nagy Márton szerint az uniós források vészesen végesek, ugyanis az EU-fejlettség 90%-ánál Magyarország nettó befizetővé válik. Külföldi működőtőke azonban mindig van és lesz is. "Egyetlen dologra kell figyelni, hogy a multiplikációs hatás megmaradjon", a kutatás-fejlesztés eredményesen működjön.

Arról is beszélt a Nemzetgazdasági Minisztérium megalakulásának apropójából, hogy

itt dolgozni kell. Vannak feladatok, amikkel megbíznak, és hozni kell az eredményeket. Pont.

"Illetve ezen a szinten már saját magának bizonyít az ember azzal, hogy elvégzi azokat a feladatokat. Ezzel együtt élvezem a kihívást" - tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy Orbán Viktor egy pragmatikus szándékot valósított meg azzal, hogy a növekedés újraindítása érdekében új struktúrát dolgozott ki.

Ez azt diktálja, hogy a Gazdasági Kabinetet a gazdaságért felelős miniszternek kell vezetnie.

És ha a miniszterelnök bízik bennem, akkor én ezt a bizalmat meg fogom szolgálni" - mondta Nagy Márton, majd megjegyezte: addig leszek miniszter, amíg használható vagyok, amíg szükség van rám.

Az interjú végén kifejtette: "nem gondolnám, hogy zseni volnék, sokkal inkább nyughatatlannak mondanám magamat. Keresem, kutatom az ötleteket, a problémákra adható lehetséges megoldásokat, hogy gyorsabban érjük el, amit szeretnénk. A szakma elismerése sem számít, csak a tisztelet".

Több miniszterrel is jóban vagyok, velük el tudok beszélgetni az élet nagy dolgairól. Az azonban tagadhatatlan, hogy ezen a szinten van egyfajta magány, ami körülveszi az embert

- zárta gondolatait.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Mónus Márton