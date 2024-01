Farkasordító hideg téli időjárásra készülhetünk - A hőmérséklet -13 Celsius-fok is lehet Magyarországon

Egy mediterrán ciklon éri el a Kárpát-medencét, ezért sokfelé kell majd csapadékra számítani Magyarországon. A HungaroMet tájékoztatásából az is kiderül, hogy szombaton az eső lesz a meghatározó, vasárnap viszont már halmazállapotot válthat a csapadék, így havaseső, átmeneti ónoseső, sőt, havazás is előfordul majd. Hétfőtől pedig igazi téli időjárás veszi kezdetét hazánkban.

A HungaroMet beszámolója szerint szombaton éri el hazánkat az a mediterrán ciklon, amelynek hatására csapadékosra fordul időjárásunk. Szombaton ez a mediterrán ciklon aztán távolodik majd Magyarországtól, mögötte pedig hidegebb levegő érkezik, emiatt fog majd halmazállapotot váltani a csapadék.

Ennek a téli levegőnek jócskán lesz utánpótlása, így igaz téli időjárás kezdődik majd hétfőtől.

Szinte mindenhol fagypont alatt alakulnak majd a csúcsértékek, hajnalban általában -2 és -11 Celsius-fok közötti minimumértékekre kell majd számítani. Hétfőn tovább rontja majd a hőérzetet a szeles időjárás is.

Az előrejelzés szerint kedden is marad majd a szeles, hideg idő, azonban már nagyobb területen ki fog sütni a nap, de a csúcsértékek továbbra is inkább fagypont közelében, kissé alatta alakulnak. A minimumértékek -4 és -13 Celsius-fok között várhatóak. Ott, ahol lesz kialakult hótakaró, akár ennél hidegebb időre is lehet számítani hajnalban.

A folytatásban szárazabb, hidegebb léghullámok érkeznek, emiatt havazásra, vagy hószállingózásra nem nagyon kell számítani, viszont az átlagosnál hidegebb időre igen, nagyjából még egy hétig.

