Az amerikai nagykövettel tárgyalt Bóka János

David Pressman termékenynek értékelte a magyar miniszterrel folytatott tárgyalását, jelentős ügyekről egyeztettek, amelyek szerinte hatással vannak Magyarországra, Európára és az Egyesült Államokra egyaránt.

Az elmúlt időszakban nem volt feszültségmentes a magyar kormány és az amerikai nagykövet kapcsolata és a két fél közötti kommunikáció is erős üzengetésekkel volt tarkított. Legutóbb a szuverenitásvédelmi törvény miatt szólalt fel Pressman.

Productive and timely discussion with Hungarys Minister for EU Affairs János Bóka about significant issues affecting Hungary, Europe, and the United States. pic.twitter.com/sZeZL1nlSl