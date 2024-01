Súlyos sérült betegek ellátása kerülhet veszélybe Budapesten

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a napokban több olyan határozatot is kiadott, ami korlátozásokat rendel el bizonyos kórházak egyes osztályain. Kunetz Zsombor egészségügyi elemző az RTL Híradónak nyilatkozva azt emelte ki ezzel kapcsolatban, hogy Budán nincs más baleseti centrum ellátóhely, csak a János Kórház volt.

A Népegészségügyi Központ a napokban több mint 20 egészségügyi intézmény részleges leállását jelentette be. A fővárosi Szent János Kórházban például már a komoly baleseti sérülteket sem tudják fogadni - számolt be a csatorna a legújabb fejleményekről. A friss dokumentumokból az is kiderült, hogy a János Kórház már a súlyos sérülteket sem tudja fogadni.

Kunetz Zsombor a híradónak úgy fogalmazott: Budán nincs más baleseti centrum ellátóhely, csak a János Kórház volt. Azzal, hogy ez az intézmény nem tud fogadni, súlyos baleseti betegeket, ezek a betegek késve érkezhetnek más ellátóintézménybe. Az egészségügyi elemző kockázatosnak tartja azt is, hogy a betegek egy részét utaztatni kell majd a városban, pedig egyes esetekben minden perc számít.

A csatorna idézte Takács Péter államtitkár ma reggeli nyilatkozatát, miszerint ideiglenes intézkedésről van szó és beteg nem marad ellátatlanul. Szerinte a kijelölt kórházak fogadni tudják a megnövekedett betegforgalmat. A fővárosban pedig nem tartja gondnak, ha a betegeknek másik kerületbe kell utazniuk.

Az RTL megkeresésére az egészségügyért felelős Belügyminisztérium nem reagált.

Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara nemrégiben megválasztott elnöke a hvg-nek arról beszélt kedden megjelent interjújában, hogy sok helyen nem teljesülnek a minimumfeltételek, amelyek előírják, hány orvosnak, szakdolgozónak kell lennie egy adott osztályon. Azt javasolta: aki megteheti, különítsen el az egészségügyi ellátására is egy összeget.

