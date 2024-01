Jegesedik a Balaton, életveszélyre figyelmeztet a vízügy

Szokatlan módon, nagyobb arányban az északi parton kezdett el befagyni a Balaton, nem pedig a déli parton - írtuk az Időkép nyomán . Ám a vízügy figyelmeztet: életveszélyes most a magyar tenger jegére lépni.

Már van egy vékony jégréteg, de ez semmiképp sem biztonságos. Legalább 8-10 centiméteres jégrétegnek kellene kialakulnia ahhoz, hogy biztonságosan rá lehessen lépni a jégre, és ez jelenti azt is, hogy napokig erős mínuszoknak kellene lenniük éjszaka is és nappal is

- tisztázta az Inforádiónak Illés Zoltán.

A jég tehát, amely most látszik, veszélyes, nem biztonságos, mindenkit nyomatékosan óva intettek, hogy rálépjen. A korcsolyázásnak tehát nincs reális esélye pár napon belül.

Ettől függetlenül az emberek lehetnének óvatosabbak Illés szerint, figyelhetnének a jéggel kapcsolatos szabályokra:

egy tó jegén csak akkor szabadna korcsolyázni, ha ellenőrizték a jégvastagságot,

a korcsolyázási felületet pedig jól láthatóan kijelölték,

a lékek helyét messziről látható módon megjelölték.

