Kilencéves mélypontra szakadt a magyar lakossági gázfogyasztás, de ugrott a céges felhasználás és a gázkitermelés

Az enyhe időjárás, a rezsicsökkentési rendszer átalakítása és a reálbér-csökkenés együtt kilencéves mélypontra, 3 milliárd köbméterre süllyesztette a magyar lakossági gázfogyasztást 2023-ban – derült ki az előzetes 2023-as adatokból. Eközben a nem-lakossági gázfogyasztás az elmúlt évtized egyik legmagasabb szintjére, 5,5 milliárd köbméterre ugrott, a magyar gázkitermelés trendje pedig ismét emelkedést mutat az új gáztalálatok nyomán. Az is érdekes, hogy miközben a lakossági spórolás miatt a teljes magyar gázfogyasztás 8,5 milliárd köbméterre, sokéves mélypontra bukott, addig a magyar gázimport magas szinten, 10 milliárd köbméternél stagnált, és így a tárolók „csurig” töltése mellett a magyar gázexport is megugrott.

Radikális gázfogyasztás csökkenés derült ki az Energiaügyi Minisztérium minapi, 2023-as egész éves adataiból, de ha kicsit jobban a számok mögé nézünk, és grafikonokat készítünk, még érdekesebb tendenciákat kapunk.

Érdemes rögtön azzal kezdeni, hogy a tárca által 2023-ra közölt egész éves földgáz felhasználási adat (8,5 milliárd köbméter) tényleg kirívóan alacsony: a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal

2016 óta elérhető adatsora alapján messze a legalacsonyabb érték.

A friss egész éves adat azt jelenti, hogy a 2022-es szinthez képest 1 milliárd köbméterrel, 10,9 százalékkal, a 2021-eshez mérten 2,5 milliárd köbméterrel, 23 százalékkal kevesebb gázt használt fel az ország.

A tárca a KSH-ra hivatkozva a belső bontást is közölte, miszerint a lakosság kicsit több, mint 3 milliárd köbméter földgázt használt fel tavaly, ami 10,7%-kal kevesebb, mint 2022-ben volt. Amint alább láthatjuk:

kilencéves mélypontra zuhant a magyar lakossági gázfogyasztás.

Azt az érdekes adalékot is közölte a tárca, hogy „a legutóbbi adatok szerint földgázból a háztartások mindössze tíz, áramból pedig húsz százaléka fogyasztott a rezsivédett sáv feletti mennyiséget”. Ez megerősíti azon karácsonyi átfogó elemzésünket, miszerint a bő hétszeres gázártól való félelem tartósan lefelé szorítja azon háztartások arányát, amelyek az átlagfogyasztás fölé lógnak, hiszen egy éve még arról volt szó, hogy a gázszámlák 22%-a lóg a rezsivédett sávhatár fölé. Az, hogy a tartós spórolás miatt egyre kevesebb háztartás számláján jelenik meg a bő hétszeres gázár, egyúttal lefelé szorítja a háztartási energiaáron keresztül az inflációt is, amelyet - amint levezettük - meglátásunk szerint helyes módszertannal számol a KSH.

A tartós lakossági gázfogyasztási spórolás az alábbi ábrán is jól látszik, és a rezsicsökkentés új szabályainak 2022 nyári bejelentése ebben fontos mozgatórugó volt:

A lakossági gázfogyasztás kilencéves mélypontra szakadása mellett különösen érdekes, hogy a tárca közlése szerint a nem-lakossági szegmensben mintegy 5,5 milliárd köbméter gáz fogyott 2023-ban. Ez, amint az alábbi ábrán bemutatjuk: az elmúlt évtized egyik legmagasabb adata, érdemi ugrást jelent a 2022-es évi fogyasztáshoz képest, és meglepőnek tűnik a gazdasági recesszió, illetve a Nitrogénművek műtrágyagyártásának őszi leállása mellett.

Érdemes tovább boncolgatni a MEKH tavaly novemberig elérhető részletes statisztikáit, mert érdekes tendenciákra bukkanunk. Amint láthatjuk: a magyar gázfelhasználásban 2022 tavasza körül indult meg a trendszerű csökkenés a 12 havi gördülő volumen alapján (háború kitörése, elszálló gázárak, kényszerű spórolás, rezsirendszer átalakítása), és az utóbbi hónapokban 8,5 milliárd köbméter körüli oldalazás történt a gazdasági nehézségek mellett.

Amennyiben a 12 havi gördülő volumen változását nézzük (év/év alapon), akkor azt kapjuk, hogy a meredek fogyasztásvisszaesés időszakán már túl vagyunk, és inkább a magyar gázfelhasználás stabilizálódásának jelei mutatkoznak, a fent jelzett kettősség mellett (lakossági fogyasztás szakadt, nem-lakossági emelkedett).

A 8,5 milliárd köbméterre eső éves magyar gázfelhasználás mellett érdekes, hogy a magyar gázimport továbbra is 10 milliárd köbméter körül ragadt (12 havi gördülő volumen). Emögött főként az állhat, hogy a Török Áramlat gázvezetéken át a hosszú távú szerződésben rögzítettnél jóval több gázt vásárolt a magyar állami MVM idén, mint ahogy azt a Gazprom vezére tavaly ősszel el is árulta, és azt a régiós piacon el is adta a magyar cég.

Erre a fokozott régiós exporttevékenységre utal, hogy a magyar földgázexport 2 milliárd köbméter fölé ugrott a 12 havi gördülő volumen alapján.

Végül azt is érdemes megjegyezni, hogy már látszik a trendszerű adatokban (12 havi gördülő volumen) is a magyar gázkitermelés fokozásával kapcsolatos kormányzati erőfeszítés, hiszen

megállt a trendszerű csökkenés, és a legutóbbi adat alapján már 1,6 milliárd köbméter fölé nőtt a hazai gázkitermelés, ami 2,5 éves csúcsot jelent.

A trendfordulóban bizonyára lényeges szerepe van az MVM-nek, amely az egyik új gázkúton már tavaly tavasszal, a másikon ősszel elindította a kitermelést (novemberig tart a MEKH idősora), aztán karácsony előtt a harmadik kúton is megindult a kitermelés. Így az emelkedő trend várhatóan kitart, és az állami cég, illetve több más magánpiaci szereplő is keresi a kitermelési lehetőségeket, hogy az energiaszuverenitás erősítése érdekében minél több legyen a hazai kitermelés.

