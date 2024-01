Mennyire pusztít még az áremelkedés? Érkezik a tavalyi év egyik legfontosabb adata

Péntek reggel publikálja a KSH a decemberi inflációs adatot, amiből egyben a 2023-as éves átlagos inflációt is ki lehet majd számítani. A Portfolionak nyilatkozó elemzők 6 százalék körüli adatot várnak, januárban pedig jöhet az újabb lélektani határ áttörése, a szakértők szerint 5 százalék alá süllyedhet az áremelkedés üteme. Az igazi kérdés majd az lehet, hogy onnan tud-e még érdemben tovább csökkenni az éves ráta az év végéig.

Jön a 2023-as év utolsó adata

Nagy utat járt be a magyar infláció 2023-ban, hiszen az évet még negyedszázados csúcson, 25,7 százalékon kezdtük, majd onnan novemberre már 8 százalék alá csökkent az áremelkedés üteme. Az év utolsó hónapjában pedig további zsugorodás jöhetett, amit továbbra is elsősorban a bázishatás és a fogyasztás visszaesése támogathatott.

A mostani adattal a 2023-as átlagos infláció végleges értéke is kiderül, bár ebben már nem sok a nyitott kérdés. Az első tizenegy hónap átlaga 18,7 százalék, ami még tovább csökkenhet. A Portfolio által megkérdezett elemzők 6 százalék körüli decemberi áremelkedéssel számolnak előzetesen, ezzel

17,6-17,8 százalék között lehet a végső adat az év egészére.

2022 decemberében került kivezetésre a hatósági áras üzemanyag, így a hónapban már a jelentősen magasabb piaci árakhoz viszonyítják az éves bázisú inflációt, ami pozitívan befolyásolja a mostani értéket – emelte ki Koncz Péter. A Századvég Konjunktúrakutató elemzője szerint ez a magas súlynak köszönhetően

önmagában hozzávetőlegesen másfél százalékponttal járul hozzá az infláció csökkenéséhez.

Emellett a szakértő szerint a kedvező makrogazdasági környezet, a szigorú monetáris politika, a stabil forintárfolyam és a csökkenő fogyasztás egyaránt támogatják az infláció csökkenését.

Havi alapon 0,2 százalékos ütemű deflációval számol decemberre Virovácz Péter, így jöhet ki szerinte a 6 százalék alatti éves ráta. Szerinte az élelmiszerek év/év inflációs mutatója akár 5 százalék közelébe is eshetett, miközben az üzemanyagok esetében az előző év azonos időszakának bázisán árcsökkenést tapasztalhatunk majd. De szintén deflációt vár a tartós fogyasztási cikkek esetében is, ahol a külső inflációs nyomás enyhülése és a forint erősödése együtt fékezi az importált inflációt. Az október-november hónapokhoz hasonlóan továbbra is a szolgáltatások áremelkedési üteme maradhatott a legmagasabb a főbb tételek közül. Itt továbbra is két számjegyű lehet az áremelkedési ütem, bár az előző hónaphoz képest itt is lassulásra lehet számítani.

Mivel a bázishatás továbbra is támogató, a stagnáló hó/hó index az éves inflációban további számottevő csökkenést eredményezhetett a tavalyi év utolsó hónapjában. Így szinte biztos, hogy 6% alatti éves indexszel zártuk az évet. Az éves átlagos infláció azonban még így is 17,6%-os lehetett 2023-ban, köszönhetően az első félév igen magas számainak – foglalta össze a 2023-as évet Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője.

Januártól azért lehetnek kockázatok

Érdekesség, hogy a szakértők szinte kivétel nélkül arra számítanak, hogy januárban hosszú idő után 5 százalék alá esik majd az infláció, pedig lesznek fontos adóváltozások, melyek kockázatot hordoznak. Ilyen az üzemanyagok jövedéki adójának emelése, mely literenként 41 forinttal emeli meg az árat, illetve az egyes csomagolási díjak visszaváltási költsége is beépülhet a fogyasztói árakba. Emellett sokak szerint a minimálbér és a garantált bérminimum decemberi 10-15 százalékos emelése újra élénkítheti a fogyasztást, így az infláció emelkedése irányába mutathat.

Koncz Péter szerint az év első hónapjaiban kismértékben még tovább lassulhat a pénzromlási ütem, azonban az üzemanyagok jövedéki adójának az emelése vagy az útdíjak növekedése olyan tételek, amelyek vissza fogják fogni az infláció csökkenését. A minimálbér és a garantált bérminimum a várható inflációt jelentősen meghaladó növekedése szintén olyan tényező, ami egyrészt pozitív hatást fog gyakorolni a fogyasztásra, másrészt viszont teret nyithat az újabb áremeléseknek.

Várakozásaink szerint 5 százalék körül fog ingadozni az infláció az év folyamán. Újabb sokkok nélkül tartósan a jegybanki célsáv elérése 2025-re várható

- hangsúlyozza a Századvég elemzője.

A jelenlegi inflációs folyamatok egyértelműen arra utalnak, hogy az alapvető átárazási dinamikák kedvezőek – tette hozzá Virovácz Péter. Szerinte az idei év elején elsősorban csak egyedi hatások emelik majd az inflációt, mint az üzemanyagok jövedéki adó változása. Ám a kétlépcsős áremelés hatására vélhetően ez is inkább szétterül kéthónapi statisztikára.

Azonban még így is a historikus év eleji átárázásnal nagyobb dinamikával számol, részben azért, mert néhány szektor áthárítja az adóváltozások hatásait, részben azért mert az áremelési kényszert szétosztották 2023 és 2024 között. Az előző évi magas bázis ellenére azonban tovább fékeződhet év elején az inflációs ráta és januárban már 5 százalék alatt lehet a mutató, míg az első negyedév végére már az inflációs célsávba is csökkenhet.

Azonban az öröm nem tart majd sokáig az ING elemzője szerint, az év második felében a bázishatások következtében az infláció újból emelkedésnek indulhat és év végére újból elérheti akár a 6 százalékot is.

A bázishatások lendülete még februárig-márciusig kitarthat, majd nagyobb változékonyságra kell felkészülni év végéig, de nagymértékben megugró inflációval nem számolunk 2024 során – összegezte Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója.

2023-ban az éves átlagos inflációs ráta 17,7% lehetett, idén pedig az üzemanyagok év eleji jövedéki adóemelése, a hulladékkezelési díjak és a magára találó fogyasztás ellenére is 4,1% lehet az éves ráta, azonban a piaci szereplők év eleji átárazási döntéseinek mértéke hordozhat kockázatot, akár abban a formában is, hogy a jelenlegi lanyha kereslet miatt elhalasztják az árazási döntéseket az év későbbi részére – foglalta össze a véleményét Horváth András, az MBH Bank elemzője.

Vizkelety Péter, a Fundamenta szakembere azt emelte ki, hogy a szolgáltatások jelentik a legnagyobb kérdőjelet az idei adat szempontjából. Meglátása szerint a körülmények lehetővé teszik, hogy a szolgáltatás szegmensben egy 10% körüli emelkedés következzen be egy év alatt. Amennyiben csak az utóbbi 3-4 hónapban tapasztalt átárazások következnek be, úgy az év/év mutató bőven 5% alatt is lehet 2024 év végén.

Mit tehet az MNB?

A kedvező inflációs folyamatok bár megnyithatnák a jegybank számára a nagyobb ütemű kamatvágások előtt az utat, de újabb inflációs kockázatok ütötték fel a fejüket. A vörös-tengeri konfliktus éleződése a szállítási költségek drasztikus, 70-100 százalékos emelkedését hozta magával – emelte ki Virovácz Péter. Szerinte mindez hamarosan megjelenhet a termelői árakban és persze a fogyasztói árakban is. Emellett nem lehet kizárni egy tajvani konfliktust sem, amely további inflációs kockázatot hordoz magában. Mindezek inkább az óvatosságot indokolják, így

jelenleg úgy gondolja, hogy az MNB az év elején kitarthat a 75 bázispontos kamatvágások mellett.

