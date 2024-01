17,5 százalékkal zuhant az üzemanyagok egyik közterhe idén

A gyakorlatban a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai, vagyis az olajvállalatok fizetik be az eladott benzin és dízel után a készletezési díjat, aminek a mértéke 2024 január elsejétől

mindkét finomított termék esetében literenként 4 forintról 3,3 forintra esett,

ez 17,5 százalékos csökkenésnek felel meg.

Az alábbi diagramon is látható, hogy a benzin és a gázolaj esetében is volt már volt magasabb és alacsonyabb is ez a díj. Az elmúlt szűk 15 évben sokáig eltérő mértékben volt meghatározva a készletezési díj a két olajterméknél, 2023 óta azonban együtt mozog a közteher a benzinnél és a dízelnél.

Címlapkép forrása: Getty Images