Egymást váltja hideg és meleg Magyarország fölött, de ebből szinte semmit nem fogunk érezni

A Kárpát-medencébe pénteken még hideg levegő áramlik, szombaton viszont a magasban már melegszik az idő. Ennek ellenére a talaj közelében számottevő enyhülésre nem számíthatunk – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Pénteken napközben a Duna-Tisza közén, a Tisza mentén és a Dunántúl nyugati részén lehetnek tartósan zárt felhőzettel borított tájak. Előbbi vidékeken hószállingózás is előfordulhat, de eleinte még a keleti tájakon is lehet erre számítani. Másutt akár hosszabb időre is kisüthet a nap.

Éjszaka a legtöbb helyen csökken a felhőzet, a keleti, északkeleti országrész maradhat továbbra is borult.

Szombaton a legtöbb helyen legalább néhány órára kisüt a nap, ugyanakkor a Tiszántúl nagy része borultnak ígérkezik, arrafelé továbbra is előfordulhat hószállingózás. Az északnyugati, északi szél pénteken a Dunántúlon, szombaton többfelé lesz élénk, de olykor erős széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -10 és -4 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton a napos tájakon 0 és +4 fok között, míg keleten -2, -1 fok körül valószínű.

Címlapkép forrása: Getty Images