Pedagógushiány: súlyos lépésre szánta el magát a minisztérium

Az általános iskolákban és az óvodákban is csökkentette a végzettséggel kapcsolatos követelményeket a Belügyminisztérium. A szakszervezetek szerint erre a pedagógushiány miatt van szükség, és aggódnak az új lépések hatásai miatt.

Az új pedagógus életpályatörvény, népszerű nevén státusztörvény végrehajtási rendelete január 2-ától hatályos, és számos változást hozott a tanárok és óvodapedagógusok foglalkoztatásában. Az első és talán legjelentősebb ezek közül, hogy az általános iskolák tanítóinál, ugyanis az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a tanítók az általános iskola végéig, tehát 8. osztályig tanári feladatokat lássanak el – derül ki a Népszava cikkéből.

A Belügyminisztérium lapnak küldött válasza szerint a rendelet kibővíti azt a lehetőséget, amit korábban is megengedtek, vagyis a tanítók eddig is taníthattak az 5. és 6. évfolyamokon. Azonban a változtatás egyúttal eltörölte azt a korábbi követelményt, hogy felsőbb évfolyamokon csak „a tantárgynak megfelelő műveltségi területet végzett” tanító taníthatott.

Ezzel lényegében bármilyen tantárgyat oktathatnak az alsós tanítók az általános iskolák felső tagozatán.

Az óvodapedagógusok foglalkoztatására vonatkozóan is változások jönnek: az eddigi rendelet felsőfokú óvodapedagógus diplomát írt elő a munkakör betöltéséhez, most viszont már a középfokú óvodai nevelő szakképzettséggel rendelkezők számára is engedik ezt. Ennek célja a hiányzó óvónők pótlása, különféle technikumokban és szakképző iskolákban elérhető rövid, kétéves képzéseken keresztül.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezetének vezetői aggódnak a változtatások miatt. Szerintük a pedagógushiány az, ami elvezetett a foglalkoztatási szabályok módosításához. Kritizálják, hogy a tanítóképzés nem felkészít a felső tagozatos diákok oktatására, és az óvodapedagógusok számára a diploma nélküli foglalkoztatás visszavetette az időt az 1960-as, 1970-es évekbe. Az érdekvédelmi szervezetek szerint a pedagógushiányt inkább a pályát vonzóbbá tevő jogszabályokkal, biztos előmenetellel, garantált béremeléssel, kevesebb munkaterheléssel és szakmai autonómiával kellene kezelni.

Címlapkép forrása: Getty Images